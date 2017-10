El PP denuncia el "deplorable" estado del local cedido a Menuda Caña y exige a Teguise un arreglo urgente

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teguise, Jonás Álvarez, ha denunciado el "fuerte deterioro" en el que se encuentra el local cedido a la batucada Menuda Caña como lugar de ensayo y que es de propiedad municipal. "Presenta un estado realmente lamentable", cuestiona el edil, que afirma que existen "problemas de humedad, cables sueltos, paredes desconchadas, azulejos desprendidos, puertas y ventanas deterioradas por la carcoma y mobiliario defectuoso", entre otra "la larga lista de deficiencias que acumula el inmueble y que el Gobierno municipal de CC aún no ha corregido".

Tras una visita a las instalaciones, que se encuentran en el pueblo de Tahiche, Jonás Álvarez no ha dudado en señalar que “en la situación actual, con los graves desperfectos que existen, el local no reúne las condiciones necesarias para albergar a los jóvenes que pasan varias horas al día ensayando o preparando los disfraces para sus actuaciones”. “De no corregirse de inmediato, la situación empeorará aún más con la llegada del invierno y las lluvias”, apunta el edil, que ya ha anunciado que llevará una moción de urgencia al Pleno Municipal que se celebrará el próximo lunes.

Álvarez recuerda que la batucada Menuda Caña, que el próximo carnaval cumplirá su vigésimo octavo aniversario, es una agrupación consolidada no solo en Teguise y Lanzarote sino también en otras islas del archipiélago como Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, a las que se han desplazado en representación del municipio.

“A lo largo de todos estos años la batucada ha demostrado su compromiso con el municipio y lo que es lamentable es que ahora estemos ante una falta total de compromiso y de responsabilidad por parte del alcalde y de la concejal de Cultura”, destaca el edil del Partido Popular.

“Es inadmisible que los miembros del gobierno recurran a las fotos con colectivos y asociaciones dentro de sus campañas de promoción política y que a la hora de la verdad se les de la espalda de esta forma ante una una reivindicación que está más que justificada”, critica Jonás Álvarez.