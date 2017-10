El PP denuncia cortes de luz en varias instalaciones municipales de Arrecife "por impago"

El PP ha denunciado el "caos" que a su juicio "está provocando la mala gestión del equipo de gobierno en la ciudad de Arrecife" asegurando que varias instalaciones municipales como los centros socioculturales, el Pabellón de Titerroy y el centro de mayores de Altavista, han sufrido un corte de luz debido al "impago a Endesa" por parte del Ayuntamiento.

"A los desaguisados que se llevan viviendo desde hace meses en servicios públicos básicos como los semáforos y el alumbrado en muchas zonas de la ciudad, se suma ahora el corte de luz en varias instalaciones municipales debido al impago a Endesa, empresa de suministro eléctrico de Arrecife, a la que se debe 180.000 euros por los centros socioculturales", afirman los populares en un comunicado.

Según la información que maneja el PP, "el corte está afectando a todos los centros socioculturales, que llevan varios días sin luz, al Pabellón de Deportes de Titerroy y el centro de mayores de Altavista, quienes hoy han acudido al pleno municipal para protestar por este hecho que les dejará sin las actividades de la semana cultural".

"Sólo falta que cierren la puerta del Consistorio"

El portavoz adjunto, Jacobo Medina, señala "el malestar que existe entre los usuarios de todas las instalaciones", ya que en la mayoría de los casos asegura que "se deja de prestar servicio a partir de la seis de la tarde, suspendiendo por tanto las actividades".

Medina alerta de la cascada de problemas graves que se están produciendo en la ciudad en aspectos tan básicos como el pago de los recibos de agua y luz. “Para desgracia de todos, el Ayuntamiento se ha convertido en una ruina y, a este paso, solo falta que cierre la puerta del consistorio porque la situación es de extrema gravedad”, añade.

“Es incomprensible, no es normal y no tiene justificación ninguna que el Ayuntamiento no haga frente al pago de proveedores de servicios esenciales hasta el punto de de que Endesa corte la luz a dependencias municipales. El Partido Popular lo puede decir más alto pero más claro no pero llevamos meses alertando de la dramática situación que se está viviendo en Arrecife y, muy a nuestro pesar, este es un paso más en la decadencia en la que ha entrado el Ayuntamiento en este mandato bajo la presidencia del Partido Socialista”, concluye Medina.