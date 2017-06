El PP critica el “apoyo ciego” de CC al PSOE en Arrecife tras confirmarse el cese ilegal del ex secretario

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Arrecife ha asegurado que “el apoyo ciego de Coalición Canaria (CC) al PSOE está poniendo en verdadero riesgo los intereses municipales” y se preguntan “hasta dónde está CC dispuesta a perjudicar a la ciudad manteniendo en la alcaldía a la socialista Eva de Anta”.

"La sentencia del TSJC sobre el cese del ex secretario viene a determinar que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a las costas del recurso; unas costas que tendrán que pagar nuevamente todos y cada uno de los vecinos de Arrecife", ha señalado la portavoz municipal, Dácil Garcías. Con estas declaraciones el PP se suma en su queja a Ciudadanos, que ha pedido "responsabilidades políticas" a la alcaldesa de Arrecife después de que se conociese la sentencia que confirma la ilegalidad del cese del ex secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier López.

"Si hace unas semanas el Grupo Popular anunció que el Ayuntamiento tendría que hacer frente a una indemnización de 600.000 euros porque el departamento jurídico no recurrió en tiempo y forma una resolución judicial, ahora conocemos un nuevo varapalo para los intereses municipales", ha apuntado la concejal popular.

"Los vecinos no tendrían que seguir pagando los caprichos de la alcaldesa"

Para los populares es más que evidente que “los vecinos de Arrecife no tendrían que seguir pagando los caprichos de una alcaldesa que no es capaz de resolver los principales problemas con los que cuenta Arrecife y el propio Ayuntamiento”. Y es que, según el PP, "no hay que olvidar que todas las decisiones que ha tomado desde que es alcaldesa han sido anuladas por tribunales o por la mayoría del pleno".

En este sentido, Dácil Garcias ha destacado que "las decisiones en materia de recursos humanos adoptadas por el PSOE en el Ayuntamiento están generando un absoluto caos en diversos departamentos municipales". "El departamento jurídico está desmantelado, hay áreas sin técnicos o incluso se aprueban los presupuestos sin contar con los trabajadores", ha explicado la concejal popular.