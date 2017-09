El PP confirma que hubo una “conversación” pero asegura que “no va a pactar nunca con Podemos”

El secretario general del Partido Popular en Lanzarote, Joel Delgado, ha confirmado este viernes que la portavoz de su partido en Arrecife, Dácil Garcias, se reunió con la edil de Podemos, Leticia Padilla, pero ha negado que en el encuentro le propusieran apoyar una moción de censura en la capital. “Que tengan la certeza de que el PP no va a pactar nunca con Podemos. Se lo puedo garantizar. Pero ni aquí ni en ningún lado, porque somos totalmente lo contrario”, ha sostenido el también senador por Lanzarote.

“Otra cosa distinta es que en algunos asuntos, el voto coincida. Pero eso no tiene nada que ver con que se haya planteado a Podemos sea una moción de censura”, ha matizado Delgado. No obstante, no ha precisado qué fue entonces lo que planteó su compañera en esa reunión. Al respecto, se ha limitado a señalar que lo que Dácil Garcias le ha contado es que “Leticia Padilla les ha dicho desde hace mucho tiempo, no de ahora, que ese Ayuntamiento es un desastre”. “Se ha hablado de la situación de Arrecife y se ha dicho que es insostenible”, ha añadido.

Según el secretario insular del PP, “es necesario que se produzcan cambios” en ese Ayuntamiento y aunque ha asegurado que “no sabe” si esos cambios “pasan por un cambio de gobierno”, ha dejado claro que “espera que sí”. Incluso, ha defendido que es más urgente la situación del Consistorio capitalino que la del Cabildo, donde Pedro San Ginés gobierna actualmente en minoría y ha venido siendo duramente cuestionado por los populares. “La situación más límite se vive en Arrecife”, ha sostenido.

“Queremos que nuestra impronta, nuestro sello, se quede en la ciudad”

Por eso, el dirigente popular cree que la ciudad “necesita” que los partidos, “indistintamente de los colores políticos, se sienten a hablar”. Y afirma que eso es “lo que está haciendo el PP”, incluyendo en esas reuniones a Podemos. “Pero no para proponer una moción de censura. ¿Usted nos ve pactando a nosotros de verdad con partidos como Podemos, cuando somos totalmente antagónicos?”, ha cuestionado Joel Delgado. “Otra cosa distinta es que en puntos concretos podamos llegar a acuerdos. Pero de ahí a llegar a gobernar con Podemos, va un gran trecho”, ha insistido.

Sin embargo, pese a que afirma que no les han pedido su respaldo para una moción de censura, Delgado también ha acusado a Podemos de “apoyar de facto a un gobierno de Arrecife que no funciona”. Además, ha defendido la gestión realizada en su día por el PP en la capital, bajo la Alcaldía de Cándido Reguera, y ha señalado que lo que quieren ahora es volver a “implantar ese modelo”. “Queremos que nuestra impronta, nuestro sello, se quede en la ciudad. Y que podamos olvidar esta etapa, que es muy nefasta, es muy negativa, y desde luego no podemos seguir en este rumbo”.

Delgado también ha respondido a las declaraciones de Leticia Padilla, en las que afirmaba que la situación “no cambiará” sacando al PSOE del gobierno y manteniendo a CC, que es quien considera que “está llevando a la deriva a la institución” en sus áreas de gobierno. “No vamos a entrar en el debate de quítate tú para ponerme yo. Ni lo pretendemos ni es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la situación mejore”, ha contestado al preguntarle por esas críticas a la gestión de Coalición Canaria. Además, ha asegurado que la alternativa que plantea el PP no pasa necesariamente por mantener a CC en el gobierno.

“Siempre he sido un defensor de los acuerdos entre PSOE y PP”

“Yo siempre he sido un defensor de acuerdos entre PSOE y PP, porque somos las dos principales fuerzas del país. Cuando hemos trabajado en pos de los ciudadanos, se han conseguido resultados muy positivos”, ha afirmado Delgado, que considera que “la situación crítica que se vive” hace que los partidos tengan que “replantarse sus estrategias”.

Por eso, ha sostenido que “apuesta” por alcanzar acuerdos con los socialistas, insistiendo en que “con quien único tendría relativamente problemas” para pactar el PP “es con Podemos, por cuestiones obvias”. Así, se ha referido al PSOE como un partido “moderno, socialdemócrata, con el que hay entendimiento, con el que se han producido acuerdos a nivel nacional”, y ha apostado por llegar a acuerdos “no solo si se dieran las circunstancias para gobernar”, sino también “para todo lo relacionado con el territorio, la economía y el medio ambiente”.

En cualquier caso, ha subrayado que están abiertos a escuchar tanto al PSOE, que ostenta la Alcaldía de Arrecife, como a CC, que tiene la Presidencia del Cabildo. “El PP, si recibe alguna llamada de los partidos que lideran sendas instituciones, escuchará y trasladará a sus órganos. Pero hasta el momento no ha habido contactos de calado, por lo que me transmite la negociadora, que es Ástrid Pérez”, ha asegurado.