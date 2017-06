El PP carga contra San Ginés por los 12 varapalos judiciales recibidos “por su altanería” en Montaña Roja

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote, Saray Rodríguez, ha aprovechado el pleno de este jueves para recordar al presidente de la institución, Pedro San Ginés, los 12 varapalos judiciales que ha recibido con respecto a la desaladora de Montaña Roja y, por ello, pedirle que “deje de ensuciar el nombre de la institución el los tribunales”. La consejera ha mostrado también su satisfacción porque el presidente del Cabildo haya expresado que la clausura de la desaladora se hará cuando y cómo diga la Justicia.

“Desde junio de 2015 hasta la actualidad se han producido 12 varapalos judiciales al Cabildo y, desgraciadamente han sido necesarios esos 12 varapalos judiciales, con los costes correspondientes, para que el presidente haya reconocido hoy que la clausura de la desaladora de Club Lanzarote se hará cuando lo diga un juez y en los términos que el juez diga cómo debe hacerse”, ha destacado la consejera del PP durante su intervención en la comparecencia plenaria sobre este asunto.

“Dentro del disparate que estamos viviendo entorno a este asunto, nos alegra ver que el presidente ha aprendido, tres años más tarde, lo que ya sabían los ciudadanos de esta isla, como es el hecho de que no se puede incautar una planta al más puro estilo chavista como así se hizo y como han reconocido los tribunales”, ha afirmado Saray Rodríguez.

"Es momento de que se replantee su estrategia y pare ya los recursos"

Los populares también han cuestionado al presidente "por los motivos por los que en 2014 se recurrió a la patada en la puerta en lugar de iniciar un procedimiento administrativo sancionador" respecto a Montaña Roja. “¿Por qué presume tanto ahora de la resolución del Gobierno de Canarias y de la unanimidad y el criterio de los nueve letrados que la avalan y no lo hizo antes de decidir asaltar la desaladora sin ninguna autorización?", ha preguntado la portavoz popular.

“Es momento de que el grupo de gobierno en su conjunto, más allá del presidente, se replantee su estrategia y pare ya los recursos”. “Quizás lo más racional es esperar a que se finalice jurídicamente la situación y evitar la apertura de procedimientos administrativos cada vez que hay un auto o una sentencia, porque qué sentido tiene estar juzgando dos cosas a la vez”, ha señalado la consejera.

“Lo más importante y lo más grave es que las aventuras del presidente en los tribunales de justicia no perjudican a San Ginés, sino que están perjudicando a todos los ciudadanos. Pasa con la desaladora y pasa también con el polémico asunto de la Cueva de los Verdes”, dos asuntos en los que, según los populares, “el presidente ha actuado de forma arbitraria y unilateral, y sin medir las graves consecuencias”.

"Con su obsesión por recurrir cada una de las resoluciones"

Saray Rodríguez ha señalado que “analizando el contenido de algunos autos y determinadas sentencias, lo que se concluye es que San Ginés ha ensuciado el buen nombre de la institución con su proceder y con su obsesión por recurrir cada una de las resoluciones judiciales que le han sido desfavorables”.

Resoluciones donde se deja sin argumentos todas las cuestiones planteadas por el Cabildo, como por ejemplo, el auto de 6 de marzo de 2017, en el que nuevamente se hace un lavado de cara a la institución, al señalar que: “los análisis de Canal Gestión no son certificados, las muestras que se tomaron para hacer el análisis no se realizaron en el punto de muestreo de la depuradora sino en un tanque, no se realizaron contranálisis, y en relación con los lodos, las muestras se tomaron dentro de la planta, no en la zona exterior del secado de lodos”, han añadido desde el PP.