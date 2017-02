El PP acusa al Cabildo de incumplir reiteradamente los plazos para dotar de seguridad la Biblioteca Insular

El Grupo del Partido Popular acusa al Gobierno del Cabildo de actuar de forma negligente e irresponsable con respecto a la seguridad de la Biblioteca Insular que a día de hoy sigue sin tener vigilancia en horario de mañana. La consejera del Grupo Popular y miembro de la comisión de Educación, Maite Corujo, critica la dejadez y la falta de reflejos de la corporación que desde el pasado mes de junio, cuando se aprobó la moción del PP, ha sido incapaz de ampliar la vigilancia al horario completo. Para Corujo, “los incidentes que se producen en la Biblioteca, y a los que se tienen que enfrentar en solitario los propios trabajadores, exigen una respuesta y una acción inmediata por parte de la consejería”.

Para Corujo, esta situación es “impensable en una institución completamente saneada, con presupuestos históricos, millonarios y con sustanciosos remanentes de 2016, tal y como presume el grupo de gobierno”.

“Cuando hablamos de la seguridad no podemos escatimar en medios o atascarnos por burocracia administrativa, y si hay problemas con los expedientes, se deben optar por una contratación temporal hasta que se resuelvan”. “Lo que no puede ser es que un espacio público que frecuentan alrededor de 2.000 usuarios, muchos de ellos menores de edad, no tenga la conveniente vigilancia”, recalca la consejera popular.

Cuando en el mes de junio de 2016 el Partido Popular solicitó esta medida, el grupo de gobierno aseguró que ya estaba previsto la ampliación del servicio. En diciembre, argumentaron que el expediente de licitación del Servicio de Vigilancia se había retraso por la interposición de diferentes recursos por parte de algunas de las empresas concurrentes, y aún con todo, se afirmó que en enero de este año estaría funcionando.

“Ha pasado enero, febrero está a punto de terminar, y la realidad es que la Biblioteca Insular sigue sin seguridad a horario completo, lo que a todas luces es una irresponsabilidad”, denuncia Maite Corujo.

La consejera del Partido Popular señala que mientras en los últimos meses la casa Cabildo ha reforzado de forma importante la seguridad, incluso con control personal de acceso, “sorprende la dejadez que se mantiene con respecto a las dependencias de la biblioteca”, señala la consejera del Partido Popular.