La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha anunciado la puesta en marcha un "plan de choque" para "agilizar la tramitación de los carnés de familia numerosa en la provincia de Las Palmas". Así lo ha transmitido la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, al presidente de la Asociación de Familias Numerosas en Canarias, Masde2, Alberto Rodríguez, y a las coordinadoras de la asociación en las provincias de Las Palmas y Tenerife, Deborah Peredo y Rosalba González, con quienes se ha reunido para abordar ese tema.

El encuentro y el anuncio se producen tras las reiteradas denuncias de las familias numerosas de las islas, por los retrasos en la tramitación de esta documentación y los efectos que estos atrasos tienen en su economía.

El plan en cuestión, según han detallado, permitirá la contratación de dos nuevos técnicos que se sumarán a los otros dos profesionales que ya trabajan desde hace dos semanas en el servicio de forma telemática. De esta forma, se espera que se consiga agilizar la emisión del título. El carnet de familia numerosa permite a las familias que lo ostentan el acceso a determinados descuentos tanto en transporte como en la compra de material escolar o en el abono de matrículas académicas, además de otro tipo de ayudas.

En Lanzarote, tal y como recogía La Voz, hay familias que llevan esperando poder tramitar la pertinente documentación hasta seis meses. Julián Fernández, uno de los padres afectados, explicaba recientemente, que al no poder renovar el carnet no puede solicitar la ayuda de 1.200 euros anuales que el Ministerio de Hacienda otorga a las familias numerosas o, por ejemplo, los descuentos de “entre 20 y 25 años por bono social tanto en agua como en la luz”. Estimaba Fernández que, por no contar con el carnet en cuestión, estaba dejando de percibir en ayudas unos 150 euros al mes. Este padre denunciaba la situación y reclamaba medidas, apuntando que en Lanzarote habría unas 450 familias en la misma situación.

Adopción de medidas

Tras la reunión con la Asociación de Familias Numerosas, la consejera de Políticas Sociales ha manifestado que es consciente "de la preocupación de las familias". "Han sido los propios trabajadores del servicio quienes me lo han comunicado nada asumir mi responsabilidad al frente de la Consejería la pasada semana", ha apuntado.

En cuanto a los motivos por los que ha aumentado el volumen de solicitudes a tramitar, desde el departamento de Políticas Sociales lo han achacado “al cambio en la legislación”.