Podemos ve "nuevas dudas sobre el trato de favor" a Rosa tras la comparecencia de Erik Martín

El grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote considera que la comparecencia en el Pleno del actual gerente del Consejo Insular de Aguas, Erik Martin, ha arrojado “nuevas dudas sobre el posible trato de favor al empresario Juan Francisco Rosa", en relación a la tramitación del expediente de la depuradora de la bodega Stratvs.

Desde Podemos han lamentado que Martín “no aprovechara” esa comparecencia para aclarar su actuación y han señalado que no ofreció “explicaciones razonables” cuando fue preguntado sobre “por qué sólo tardó 24 horas en redactar el informe de tramitación del expediente”. Concretamente, Rosa se dirigió al Cabildo el 3 de enero aportado en auto del juez Salvador Alba, que aún no es firme, por el que levantó la medida cautelar de cierre de la bodega. Y justo al día siguiente, el 4 de enero, el gerente del Consejo emitió un informe de seis folios aceptando su solicitud de dar trámite al expediente.

Según Podemos, tanto el gerente como el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, respondieron que “probablemente el informe [aceptando la solicitud de dar trámite al expediente de la depuradora] llevara hecho semanas o meses”. Y eso, en opinión del partido, sustenta esas "nuevas dudas" que albergan. "Reconocen que el informe estaba elaborado sin haber recibido noticias del Juzgado para saber si podía o no tramitar el expediente de la depuradora”, insiste la formación.

Por otra parte, desde Podemos han lamentado el comunicado institucional enviado por el gabinete de prensa del Cabildo tras el Pleno, en el que se sostenía que todos los grupos políticos habían "reprobado" a Podemos por su actitud. “Todos los grupos políticos del Cabildo piden a Podemos que respete la correcta labor de los trabajadores públicos”, se señalaba en la nota de prensa, que Podemos niega categóricamente. “Ni Somos Lanzarote ni el Partido Socialista reprocharon nada a Podemos”, aclara la formación morada.

"Nuevo ejercicio de manipulación informativa"

Podemos considera que ese comunicado oficial es “un nuevo ejercicio de manipulación informativa”. Además, considera que supone “un uso ética y legalmente discutible de recursos públicos para atacar a una formación política”. Al respecto, subraya que no solo se elaboró esa nota de prensa cargando contra Podemos con "todo tipo de falsedades", sino que también se publicó en la página web de la institución.

En ese comunicado, se aseguraba que “todos los consejeros han realizado una reprobación colectiva a Podemos por faltar al respeto y poner en duda la actuación de un técnico de la institución”, cuando lo cierto es que ni el grupo del PSOE ni el de Somos Lanzarote hizo ninguna alusión a ello.

Sí lo hicieron el portavoz del PP y el consejero del PIL, el de Nueva Canarias y el de Ciudadanos, que según Podemos "no dudaron en apoyar al presidente en su intento de desviar la atención sobre el tema por el que se había solicitado una comparecencia”. Sobre ellos, el partido señala que le hubiera gustado "haberles escuchado un posicionamiento similar cuando los funcionarios del Cabildo Leopoldo Dïaz o Joana Macías fueron humillados públicamente por el presidente del Cabildo”.

Al respecto, Podemos considera “particularmente lamentable” el hecho de “escuchar al presidente del Cabildo criticando que el grupo Podemos haya ‘atentando contra el honor de un funcionario’, en el caso del gerente del Consejo”, cuando "las mayores humillaciones públicas contra funcionarios del Cabildo en los últimos años han sido perpetradas" por él, y precisamente contra funcionarios que elaboraron informes "cuyas conclusiones, avaladas posteriormente por los tribunales, en el caso del Plan de La Geria, iban en contra de los intereses de la bodega Stratvs". Además, defiende que las "dudas" planteadas por Podemos sobre la actuación del gerente del Consejo son "absolutamente lógicas, viendo cómo se ha tramitado el expediente”.

Informe al día siguiente de la solicitud

Respecto a la cronología de los hechos, desde Podemos han recordado que Juan Francisco Rosa Rosa “entregó el auto de levantamiento del precinto de la bodega el 3 de enero de 2017 y el informe salió del Consejo de Aguas al día siguiente”. Sin embargo, desde el grupo de gobierno defienden que el informe que presentó el gerente del Consejo de Aguas en su comparecencia “acredita que la solicitud de Stratvs fue la que más tardó en tramitarse de todas las bodegas de La Geria, un total de 79 días, hasta que se publica en el Boletín Oficial de Canarias”.

Se refieren así al tiempo transcurrido desde que Rosa presentó la solicitud para instalar una depuradora, cuando aún no había sido anulada la medida cautelar de cierre de Stratvs. En ese momento, el gerente no dio curso a la solicitud del empresario y solicitó un informe jurídico. Sin embargo, al día siguiente de que Rosa hiciera llegar al Cabildo el auto levantando la medida cautelar, que aún no es firme, el gerente emitió ese informe de seis folios dando trámite a la solicitud.

Durante el Pleno, tanto el gerente como el presidente, Pedro San Ginés, negaron que eso suponga un "trato de favor". De hecho, según San Ginés, lo que ha habido "exceso de celo", ya que defiende que podría haberse tramitado la solicitud incluso sin el auto levantado las medidas cautelares. Al respecto, cabe recordar que ese auto no se ha hecho aún efectivo, a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por la Fiscalía y por Transparencia Urbanística. Sobre esto, el gerente afirmó que en el expediente "no constan" esos recursos, aunque desveló que el día anterior se habían dirigido al Juzgado de Instrucción, aunque expresamente para volver a pedir el auto que ordenó las medidas cautelares hace tres años.

"Se está tramitando la solicitud de la autorización de una planta depuradora que no tiene nada que ver con licencias de apertura o de cualquier otro tipo de requisitos que no corresponden al Consejo", insistió por su parte Pedro San Ginés.

Rosa consigue expedientes "en 4 horas" y Podemos espera días

Por otra parte, Podemos también puso de relieve durante el Pleno otro episodio para subrayar el "trato de favor" que considera que recibe Juan Francisco Rosa. Así, el partido denunció que lleva días esperando que le entreguen el expediente de la depuradora de la bodega Stratvs, "que sin embargo fue entregado al empresario Juan Francisco Rosa apenas cuatro horas después de que lo solicitara".

Este episodio se remonta al año 2014, cuando aún era gerente del Consejo José Juan Hernández Duchemín, que está acusado en el caso Stratvs por su intervención en relación a esta bodega. "Rosa lo solicitó el 14 de julio de 2014 a las 9:09 horas y le fue enviado ese mismo día a las 13:45 horas", cuestionó el portavoz de Podemos, que subrayó que en su caso, lo habían solicitado el lunes de la pasada semana y terminó la jornada del viernes sin recibirlo, pese a que esperaban contar con él para esa comparecencia.