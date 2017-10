Podemos invita a PSOE, Somos y grupo mixto a presentar una moción de censura con Meca como candidato

El grupo de Podemos en el Cabildo ha dado “un paso al frente” este viernes y ha invitado al Partido Socialista, a Somos Lanzarote y a los miembros del grupo mixto a presentar una moción de censura contra Pedro San Ginés, con Carlos Meca como candidato a la Presidencia de la institución. En una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por sus compañeros de Podemos en el Cabildo y a la que también ha asistido la consejera de Somos Mari Paz Cabrera, Meca ha subrayado que la institución vive unas circunstancias “excepcionales” que justifican esa unión de diferentes fuerzas para lograr un “cambio”.

“La práctica totalidad de los partidos políticos representados en la Corporación han coincidido en señalar la necesidad imperiosa de que se produzca un cambio político en el gobierno del Cabildo. El Grupo Podemos comparte plenamente la urgencia de este cambio y quiere asumir plenamente su responsabilidad ante esta situación”, ha señalado Meca. Además, ha desvelado que en las últimas semanas ya han mantenido conversaciones como Somos Lanzarote, que este mismo jueves anunciaba públicamente su intención de iniciar una “ronda de contactos” para intentar presentar una moción de censura en el Cabildo.

“Compartimos la necesidad de un cambio en la institución y de tener esa altura de miras de la que también Somos hablaba ayer públicamente”, ha señalado el cabeza de lista de Podemos, que ha subrayado que “la suma de votos de ambas formaciones sitúa a los partidos a la izquierda del PSOE como la segunda fuerza con mayor apoyo de la isla tras Coalición Canaria”.

Por eso, aunque ha aclarado que aún deben conseguir el apoyo tanto de Somos como del grupo socialista y el grupo mixto, ha defendido su propuesta de “liderar” personalmente este nuevo proyecto. Y es que considera que “el perfil del cabeza de lista del PSOE, con su historia y su trayectoria al frente del Ayuntamiento de Tías, no encaja ni con lo que nosotros prometimos a nuestros votantes cuando nos dieron su apoyo, ni con ese deseo mayoritario de todos los votantes de la izquierda, y especialmente de los que confiaron en las nuevas formaciones surgidas con la intención de regenerar la vida política”.

"La necesidad de un cambio, en nuestro caso, no es nueva"

“Nosotros no somos quién para decirle a otro partido quién debe ser su candidato pero sí podemos y vamos a dar un paso al frente, poniendo sobre la mesa un nuevo proyecto de gobierno para el Cabildo de Lanzarote liderado por quien les habla. Y lo hacemos convencidos de la necesidad de un cambio, que en nuestro caso no es nueva. Podemos ha venido siendo el primer partido de la oposición desde el inicio de la legislatura. Podemos lleva dos años y cuatro meses advirtiendo del daño que San Ginés está causando a la institución y a la isla. Podemos no solo ha expresado su preocupación por la actuación presuntamente corrupta del presidente, sino que está personada como acusación popular en la causa penal contra él. Podemos hoy, en un escenario en el que la mayoría del Pleno está convencida de la necesidad de cambiar la Presidencia del Cabildo, invita a sumarse a esta alternativa al Partido Socialista, a Somos Lanzarote y a los miembros del Grupo Mixto”, ha defendido.

Para que prosperara esa moción de censura, se necesitaría el apoyo de al menos dos de los tres partidos que forman parte del grupo mixto, que cuenta con un consejero de Ciudadanos, otro de Nueva Canarias y otro del PIL. Y los dos últimos están integrados actualmente en el grupo de gobierno en minoría de San Ginés.

