El Grupo Parlamentario Podemos ha advertido que se estás registrando "cifras preocupantes" en cuanto a la carga turística en Lanzarote y Fuerteventura, que se sitúan ya "en la ratio de 17 turistas por habitante". "En Ibiza, esta cifra está en 20 y se reconoce abiertamente su masificación", ha alertado la diputada Natividad Arnáiz a través de una pregunta formulada al nuevo consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano.

Anáiz ha criticado duramente que el Ejecutivo canario no cuente con ningún tipo de estudio sobre la carga turística y sus efectos sobre el territorio y el medio ambiente tachándolo de "irresponsabilidad", cuando recibimos en Canarias "a más de 16 millones de turistas". La diputada ha explicado que solicitó por escrito los estudios que el Gobierno tiene sobre esta materia y la respuesta fue "que no tenían". "Y sin embargo cuando escuchan las palabras capacidad de carga e impacto en el medio ambiente, enseguida dicen que no hay problema”, ha continuado.

Arnáiz ha preguntado cómo el presidente y el consejero de Turiso pudieron afirmar "rotundamente" en el anterior pleno del Parlamento "que la oferta turística no ha tocado techo y que Canarias todavía puede seguir asimilando turistas". “¿Cómo lo saben? Si ni siquiera lo han estudiado”, les ha reprochado la diputada de Podemos, que considera "urgente" que se realice "un análisis serio y riguroso" sobre ello. "No puede ser algo que podamos dejar para el Plan Estratégico Turístico porque está proyectado hacia 2040”, ha añadido.

Apremia al Gobierno a realizar un estudio "urgente"

La diputada de Podemos también ha apuntado que la carga turística de Canarias no puede limitarse solo a los Planes Territoriales de cada isla “porque la verdadera presión de un territorio no se mide solo por la relación entre la población visitante y la local”. Arnáiz ha afirmado que la carga turística y su repercusión en el medio ambiente es mucho más que eso, “ya que hay que dar de comer y beber al turista, llenar sus piscinas, regar los campos de golf, etc”.

Natividad Arnáiz ha apremiado al Gobierno canario a que urgentemente se ponga a trabajar sobre ello y ha terminado su intervención preguntando si el Gobierno sabe realmente “cuánta agua y energía eléctrica consumen 16 millones de turistas, cuántos residuos generan y cuánto cuesta su tratamiento, si saben cómo se desplazan y qué servicios públicos utilizan para poderlos reforzar”.

A este respecto, hay que recordar que el consejero de Turismo del Ejecutivo regional, Isaac CAstellano, anunció el pasado mes, en Radio Lanzarote-Onda Cero, que el Gobierno de Canarias iba a abrir un debate sobre la limitación del crecimiento turístico en función de la capacidad de carga de las islas pero, "desde la serenidad" y evitando alarmas".