Podemos considera que la Ley Turística "desregula" la actividad del sector en las islas

El grupo Podemos en el Parlamento canario ha presentado una enmienda a la totalidad a la modificación de la Ley Turística por entender que ésta “supone dar la espalda a las directrices de Ordenación, no aboga por la regulación excepcional a la hora de construir nuevos alojamientos turísticos en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife”. Por ello, según ha adelantado la formación en un comunicado, exigirá la devolución al Gobierno de Canarias de la modificación de dicha norma.

La diputada Asunción Delgado será la encargada de defender la enmienda a esta modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, por la que se deroga el apartado c) del artículo 4.2. En la enmienda a la totalidad presentada por Podemos se especifica que “el Gobierno de Canarias en la nueva redacción del artículo c) no plantea una alternativa dirigida a la regulación de un modelo turístico sostenible, limitado y basado en la renovación y diversificación de la planta alojativa”.

Delgado ha explicado que el Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado a) y el último inciso del apartado c) de dicha ley. En estos apartados se establecía “como requisitos para poder implantar un establecimiento hotelero o extrahotelero que éstos fueran de cinco estrellas o superior”. La diputada ha señalado que “el órgano judicial entiende que estos requisitos tienen sólo una justificación económica, y por tanto, vulneran la normativa básica sobre el libre acceso a las actividades de servicio”.

Sin atender a su categoría y tipología

Según han señalado desde Podemos, debido al pronunciamiento del Constitucional, el Gobierno ha modificado estos dos artículos para adaptarlos a la normativa básica, en los que se acaba con las limitaciones, permitiendo establecimientos turísticos sin atender a su categoría y tipología, pero con "condicionantes medioambientales y de calidad que no están lo suficientemente concretados".

“El Consejo Económico y Social se ha pronunciado al respecto, y sostiene que si se incluyen nuevas exigencias de las que ya están planteadas en las distintas normas sectoriales deberían fundamentarse debidamente, algo que entendemos que no está contemplado en el texto”, ha indicado la representante de Podemos.