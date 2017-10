Podemos califica de "ejercicio de cinismo sin límites" la denuncia de Lorenzo a 14 consejeros

El Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote ha tachado de “ejercicio de cinismo sin límites” la denuncia interpuesta por el consejero delegado de los Centros Turísticos, José Juan Lorenzo, por coacciones y amenazas, contra los 14 consejeros del Cabildo que aprobaron el acuerdo para resolver el conflicto de los Centros Turísticos.

“Pide amparo a la justicia para defender la gestión pública quien lleva años desviando dinero público para beneficiar a los negocios de su familia”, ha declarado el portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, quien ha recordado que en el Pleno del Cabildo del pasado 28 de julio se aprobó que la EPEL rescindiera los contratos de alquiler con Marina Rubicón, puerto que ha sido declarado ilegal por la justicia, pero el consejero "ha obviado deliberadamente” ese acuerdo.

Además, Meca ha incidido en que “el Grupo Podemos ha pedido por escrito que se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Administración de los Centros el acuerdo para rescindir esos contratos, pero el consejero delegado sigue ignorando y despreciando los acuerdos del pleno del Cabildo para beneficio directo de su familia”.

"No está ahí para servir a los intereses de CC"

“Hay que ser muy cínico para decir que no hay futuro fuera de la ley mientras sigue financiando el puerto ilegal de su familia incluso con un mandato en contra del Pleno del Cabildo. Y peor aún, cuando fue necesario incluir el plazo de 48 horas para ejecutar el acuerdo porque el consejero delegado ya había ignorado anteriormente un acuerdo del pleno del Cabildo. Eso no es amenazar ni coaccionar, sino recordarle que no está ahí para servir a los intereses de Coalición Canaria, sino a los de la mayoría del Pleno, que en definitiva representa a la mayoría de la sociedad”, ha señalado Meca.

En respuesta al comunicado que el consejero delegado de los CACT ha leído a las puertas de los Juzgados, Carlos Meca ha señalado que tanto esas palabras como la denuncia que ha presentado "producen vergüenza ajena". "Las líneas rojas se cruzan cuando un consejero delegado de los Centros se empeña en ignorar los acuerdos del Pleno del Cabildo para beneficiar directamente los negocios ilegales de su familia”, asegura el portavoz de Podemos en el Cabildo.

Sobre el acuerdo aprobado en el pleno del Cabildo para resolver el conflicto de los Centros, Meca ha recordado que “la aprobación definitiva del acuerdo estaba supeditada al informe de Intervención del Cabildo, que no resultó desfavorable, por lo que la actuación del consejero delegado de la EPEL solo cabe enmarcarla dentro de la estrategia política de Coalición Canaria”.