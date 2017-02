El Pleno del Cabildo insta a que "se respete la planificación" de las obras del Puerto de Arrecife

El Pleno del Cabildo de Lanzarote adoptó, durante la sesión ordinaria celebrada el pasado viernes 3 de febrero, un acuerdo institucional por el que se insta a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a que respete el Plan Director aprobado, así como la planificación prevista de las obras de ampliación y mejora, del Puerto de Arrecife.

En el acuerdo se recoge que “si fuera necesaria la realización de algún tipo de intervención, que ésta no condicione la ejecución futura del dique tal cual prevé el referido Plan”, en alusión al anuncio realizado por la Autoridad Portuaria de construir un martillo de abrigo provisional. Este proyecto supondrá una inversión cercana a los siete millones de euros y se llevaría a cabo, según recordaron desde el Cabildo, “a la espera de contar con financiación suficiente para realizar el previsto en el Plan Director, presupuestado en más de 23 millones de euros, al margen de la ampliación de la línea de atraque también prevista en dicho Plan”.

E presidente de la Corporación, Pedro San Ginés, expresó su confianza en que “tal como me ha trasladado el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, la construcción de este martillo de abrigo provisional no provoque el incumplimiento de la ejecución del previsto inicialmente”.

"Abrigo de la actual e incompleta línea de atraque del muelle de cruceros"

Según señaló el responsable de la administración insular, Ibarra indicó que “el martillo provisional será construido con bloques flotantes de hormigón rellenos sólo con arena, de tal forma que en su momento ésta pueda ser retirada para recuperar la flotabilidad de los bloques”. Por tanto, podrán ser reutilizados “para la construcción del definitivo, sin que se pierda por tanto la inversión ni se paralice un proyecto que permitirá al menos el abrigo de la actual e incompleta línea de atraque del muelle de cruceros”

No obstante, San Ginés manifestó que el Cabildo encargará “un estudio que certifique que la ejecución de este martillo provisional no impedirá la futura construcción del definitivo”. Se dará traslado del acuerdo institucional a la Autoridad Portuaria, al Ministerio de Fomento, Gobierno de Canarias y al senador por Lanzarote, Joel Delgado, como prueba de que “no vamos a bajar el tono de nuestra reivindicación ante la Autoridad Portuaria para que ejecute las obras de ampliación y mejora del Puerto de Arrecife según prevé el Plan Director”, añadió el máximo responsable de la institución insular.