El Pleno del Cabildo pide parar las torretas, aunque San Ginés insiste en que ha habido "populismo"

Todos los partidos representados en el Pleno del Cabildo de Lanzarote han aprobado una declaración institucional por la que se instará al Gobierno de Canarias a paralizar el inminente inicio de las obras previstas por Red Eléctrica de España para la instalación de la línea aérea entre Mácher y Playa Blanca. Según ha señalado el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, la intención es que se “mejore” ese proyecto, aunque también ha vuelto a cuestionar el “populismo de quienes han planteado su posición a este proyecto como si se tratase de una iniciativa que pretende colocar torretas donde actualmente no las hay”.

Para sostener su postura, durante la sesión plenaria ha mostrado fotografías que, según ha señalado, “demuestran que actualmente existen hasta 3 tendidos eléctricos de alta tensión con torretas que atraviesan el municipio de Yaiza”. Así, con respecto al proyecto actual de Red Eléctrica, ha defendido que “se pretenden soterrar casi 3 kilómetros que actualmente son aéreos en el término municipal de Tías”. Y en cuanto a Yaiza, ha señalado que “ya hay hasta 3 tendidos eléctricos de alta tensión con similar trazado".

Precisamente ésa es una de las reivindicaciones que ha planteado el Ayuntamiento sureño, que pide no solo que el nuevo tendido sea soterrado, sino también que se retiren las torretas ya existentes, tal como en su momento se contempló en el Plan Insular. Por su parte, y aunque ha apoyado la declaración institucional para pedir que se paralice el proyecto, San Ginés también ha presentado un informe del Servicio de medio Ambiente que sostiene que en uno de los tramos más polémicos, el que recorre el Parque Natural de Los Ajaches, “soterrarlo tendría mayor impacto medioambiental”. Así, según ha señalado San Ginés, lo que propone ese dictamen es soterrar el tendido en los tramos urbanos de Las Casitas y Femés y una desviación del tendido aéreo en el tramo que pasa por el Parque Natural.

“Nadie ha recurrido el acuerdo de la Cotmac”

“La postura de la Corporación continúa siendo la que ya expresó el pleno de 2012, que no es otra que mantener la solicitud de soterramiento del tendido eléctrico, en tanto en cuanto no haya informes técnicos del propio Cabildo que validen el supuesto mayor impacto ambiental de esta medida o, en caso de no ejecutarse el proyecto, la imposibilidad de penetración de las energías renovables en el corto plazo”, ha defendido San Ginés, que ha sido cuestionado, en particular por el Ayuntamiento de Yaiza, por la “falta de determinación” que ha mostrado ante este proyecto, que fue aprobado por CC en el Gobierno de Canarias.

Ante esos cuestionamientos, San Ginés ha vuelto a subrayar que el Ayuntamiento de Yaiza no recurrió cuando fue aprobado. Y ha reconocido que tampoco lo hizo el Cabildo, pese a esa declaración institucional aprobada hace cuatro años. “Ninguna de las administraciones públicas, empezando por Yaiza, pasando por el resto de ayuntamientos y terminando por el Cabildo, y ninguna formación política con representación en el pleno, Ongs o agentes sociales, y en definitiva, absolutamente nadie ha recurrido hasta el día de hoy los acuerdos de la Cotmac”, ha afirmado San Ginés.

Además de pedir la paralización del proyecto, el Pleno del Cabildo ha acordado poner en marcha “cuantas medidas sean necesarias, incluyendo la vía judicial, para evitar la realización de dicho proyecto tal como ha sido aprobado”. Cabe recordar que el Cabildo de Fuerteventura, donde también pretende instalar nuevas torretas Red Eléctrica, ya emprendió acciones judiciales, y ha logrado ya una medida cautelar de los tribunales ordenando paralizar el proyecto.

“Consultas” para saber si afectaría a las renovables

De igual forma, el Pleno ha acordado “promover la colaboración y la unidad de acción institucional y ciudadana con el fin de fijar un consenso lo más amplio posible contra este proyecto de tendido aéreo en los términos actualmente planteados, e instar a todas las partes implicadas a que, siendo necesaria una repotenciación en el sistema eléctrico Lanzarote–Fuerteventura, coordinar acciones conjuntas, así como colaborar en la búsqueda de alternativas viables que generen menor impacto ambiental en la zona”.

Además de pedir ahora informes sobre el impacto de esas torretas, cuando su instalación es inminente y el Cabildo ya se opuso a ellas desde 2012, el presidente también ha realizado “consultas” al Consorcio del Agua, para ver si parar el proyecto “impediría” la implantación de energías renovables en la isla. Sobre este punto, ha señalado que “a corto plazo no afectaría, aunque sí es imprescindible en el medio y largo plazo para acoger la planificación energética insular en materia de renovables”.

El acuerdo plenario adoptado este viernes será trasladado a las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, a la Sociedad Red Eléctrica de España, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, al Senador de la isla de Lanzarote y a los grupos políticos del Parlamento de Canarias.