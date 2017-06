El PIL tacha de “arrogante” y “dictatorial” la postura de Eva de Anta sobre la Avenida Marítima

El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) ha tachado de “arrogante” y "dictatorial" y "autoritaria” a Eva de Anta en relación a su postura de mantener la Avenida Marítima de la capital cerrada al tráfico. Unas declaraciones que llegan desde una de las formaciones que forma parte del pacto de Gobierno en la capital (PSOE, CC y PIL) y en el día en el que ha tenido lugar una concentración de ciudadanos y comerciantes en la capital pidiendo la apertura de la vía.

El PIL ha calificado de “torticera la actuación política del PSOE” en el cierre de la avenida y ha criticado que quiera “quedar como adalid de la peatonalización repentinamente, sin base ni planificación, con improvisaciones continuas y sin el menor consenso”. La formación ha señalado que esta postura de los socialistas “sólo ha servido para crear un conflicto ciudadano y político innecesario, perjudicando al tráfico de toda la ciudad, con gastos innecesarios en medidas publicitarias, policiales y de transportes que pagamos todos”.

Además, ha apuntado que la alcaldesa, “tendría, junto con su grupo político en la Institución municipal, que respetar las mayorías democráticas, cumplir los acuerdos y centrarse en los verdaderos problemas del propio Ayuntamiento”, ya que el pleno del Consistorio se aprobó con todos los partidos a favor, excepto el PSOE, la apertura al tráfico de la vía. En cuanto a los otros problemas que sufre el Ayuntamiento, el PIL ha señalado “la falta de personal que tiene, por ejemplo, la Concejalía de Comercio”.

"El PIL es el único partido que mantiene la misma posición"

“La alcaldesa, que no respeta la democracia, no tiene otra cosa mejor en que entretenerse, y de forma equivocada, en este tema que nunca debió ser un problema”, han añadido desde el PIL, asegurando que “mucho menos, tras una primera fase de una obra que hacia desaparecer aparcamientos para ganar amplitud en la zona peatonal al igual que se hizo en Puerto del Carmen o en Playa Honda, donde no se cerró el tráfico y donde peatones y vehículos conviven de momento perfectamente”.

En este sentido, han expresado que “El PIL es el único partido que mantiene la misma posición desde el principio: que la Avenida debía ser reabierta al tráfico, bien en un sentido, o en los dos, como estaba hasta que se inició la primera fase de la obra prevista”. “No es que estuviéramos en contra de una posible peatonalización más adelante”, han aclarado desde la formación, "pero antes tendría que haberse hecho un plan de movilidad de la ciudad, planificar y preparar el tráfico de la misma”; así como “estudiar las mejoras a acometer en transporte público para propiciar la mejor movilidad de los ciudadanos”.

Es por ello que han mostrado su apoyo a “que la ciudadanía y diferentes asociaciones de comerciantes quieran concentrarse y mostrar de esta manera también su opinión contraria al cierre que unilateralmente decidió la alcaldesa hace unos meses”. “Pero por otro lado, también seguiremos luchando, en la medida de nuestras posibilidades, para solucionar en el Ayuntamiento, donde toca, los problemas que se generan, y que afectan a los ciudadanos y comerciantes de la zona”, han añadido desde el PIL.

"Habría que sopesar otros mecanismos para resolver estas situaciones"

“La ciudadanía elige a sus concejales para que con seriedad, sensatez, responsabilidad, y constante diálogo, intenten solventar las diferencias, buscar soluciones y no generar más problemas, pero desde luego con el respeto a la democracia”, han señalado desde la formación, añadiendo que “como parece ser que el PSOE, a través de la alcaldesa, no entiende este básico principio democrático, habría que sopesar otros mecanismos para resolver estas situaciones”. El PIL, que deja en el aire una posible ruptura del pacto de Gobierno, ha apuntado que sin embargo espera "que no sea necesario" sopesar otros mecanismos y que "la alcaldesa rectifique, dejando para más adelante la posible peatonalización cuando se dé la necesidad y se planifique todo para dicho fin”.

En cuanto al respeto a la democracia han defendido que “eso lo están haciendo los Concejales del PIL, y que deberían hacerlo los demás, sean gobierno u oposición”. “Para ello, sólo hay que asumir como máxima que las mayorías normalmente deben der respetadas porque pueden tener más razón”, han señalado.

Desde el Partido de Independientes de Lanzarote han apuntado que sus afiliados y simpatizantes “tienen libertad para hacer lo que estimen conveniente con respecto a la concentración” de este martes. “Y confiando en que más temprano que tarde, los políticos asuman que son elegidos para resolver los problemas no para crearlos; aunque en Lanzarote, de últimas, el PSOE y CC parecen más dispuestos a lo segundo”, han criticad también de sus socios en el Gobierno de Arrecife. “El PIL, apuesta por las soluciones, pero teniendo claro, que en democracia, el principio básico es el respeto a las mayorías.”, han concluido.