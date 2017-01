El Partido de Independientes de Lanzarote ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Haría para que el Pleno de este municipio también se pronuncie sobre las polémicas torretas que Red Eléctrica pretende instalar en Yaiza. “Marciano Acuña no está en lo que hay que estar”, cuestiona el partido, que sostiene que “ni como diputado regional lucha por Lanzarote ni como alcalde trabaja por mejorar Haría”.

La formación insularista cuestiona que mientras en otros municipios gobernados por CC ya se ha aprobado una moción pidiendo que se anule la autorización que dio el Gobierno de Canarias a ese proyecto, Acuña no se ha pronunciado. Y tampoco lo ha hecho el teniente alcalde y concejal de Somos Lanzarote, José Pérez Dorta.

Al respecto, el PIL “lamenta” que ese partido “haya levantado la voz en contra en el Cabildo”, donde está en la oposición, “pero en Haría, donde tiene responsabilidades de gobierno, y donde se puede practicar aquello que se exige a los demás, aún no se haya manifestado”. Cabe recordar que además de oponerse como partido a este proyecto, Somos también fue quien presentó la moción que se aprobó el pasado lunes en el Ayuntamiento de San Bartolomé, que se ha sumado también al rechazo de las torretas. Por eso, el PIL no entiende por qué en Haría no se ha pronunciado.

“Incapaz de manifestar públicamente su parecer”

“Del señor alcalde ya nos extraña menos, porque ni como alcalde ha celebrado el Pleno ordinario que se celebra cada dos meses y que ya tocaba, al menos para tramitar los presupuestos municipales de 2017, ni ha sido capaz de manifestar públicamente su parecer referido al asunto, como sí que lo han hecho ya otros compañeros suyos en otros ayuntamientos de la Isla”, señala la formación. Según el PIL, “da la sensación de que Marciano Acuña está esperando a que le den permiso para que, como máxima autoridad local, exprese su determinación sobre el asunto”.

Los insularistas podrían referirse así a las declaraciones que realizó el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, cuando se dirigió a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, recomendándole huir de las “las algarabías escénicas que no aportan ninguna solución”. El municipio sureño fue el primero en aprobar en Pleno una moción pidiendo al Gobierno canario que anulara la autorización a Red Eléctrica, y también ha cuestionado la “falta de determinación” del Cabildo en este asunto.

“Ningún logro o gestión le conocemos”

En su comunicado, el PIL no solo cuestiona la actitud del alcalde de Haría en este tema y en otros que afectan al municipio, sino también sus “gestiones de parlamentario”, que considera que son “más de lo mismo”. “Nada hace, a pesar de haberle dicho en su momento a los vecinos que quería ser alcalde y parlamentario para conseguir resolver más asuntos para el municipio y para la isla”, sostiene el PIL, que afirma que “en su faceta de diputado regional, para nuestro municipio, ningún logro o gestión le conocemos”. “Y para la isla, está por ver”, añaden, adelantando que esperarán a ver qué vota Marci Acuña en Tenerife, en el Pleno del Parlamento, cuando se debata la Proposición No de Ley presentada por el Grupo de Nueva Canarias.

En cuanto a la moción que han presentado en el Pleno de Haría, el PIL explica que la intención es que el Consistorio “se pronuncie”, al igual que han hecho otros municipios, y que “las distintas fuerzas políticas representadas muestren su parecer sobre las torretas que se pretenden instalar en un paisaje singular de nuestra Isla como es el Monumento Natural de Los Ajaches”.

“Nuestra voluntad, porque ésa es la posición de nuestro partido, además de oponernos a las mismas, es proponer que se inste al Gobierno de Canarias a paralizar el inicio de las obras y que para la repotenciación en el sistema eléctrico Lanzarote-Fuerteventura se replantee una alternativa consensuada con los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, así como con el Ayuntamiento de Yaiza, que incluya el soterramiento de la referida línea”, precisa el PIL.