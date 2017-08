El PIL ha enviado un comunicado criticando las actuaciones de sus socios de gobierno de CC y PSOE en la huelga de los CACT. "Vistas las declaraciones de unos y otros, pudiera parecer que están haciendo política con la huelga en los Centros Turísticos", consideran los insularistas, que reclaman "soluciones y salidas al problema y no echar más leña al fuego".

Precisamente de ello acusan al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y tachan de "inaudito" que "no se ponga "directamente al frente del grave problema, en vista de que las declaraciones de los trabajadores hacían ver que el diálogo con el consejejo delegado o del responsable político del ramo se ha perdido". Además, critica que, en vez de ello, el presidente se dedique "a pronunciarse por Facebook echando leña al fuego". "Como inaudito es que el PSOE haga declaraciones contra el Gobierno del Cabildo estando en el propio grupo de gobierno", añade.

Desde el PIL apuntan que ya en el inicio del conflicto asistieron "con preocupación" a una "representación show-política" en la puerta de uno de los Centros Turísticos "entre un cargo público del PSOE y el consejero de los CACT", en referencia al concejal socialista en Haría, Alfredo Villalba, y el consejero Echedey Eugenio. "Y después de dos semanas de huelga, no sólo no se ha llegado a un acuerdo, sino que irresponsablemente se está convirtiendo la misma en un cruce de declaraciones de unos políticos contra otros", critican.

"Curiosamente, los dos partidos que en 2014 firmaron un convenio con los trabajadores, que vendieron como un éxito, como un hito para la empresa, y que empezaron a tener conflictos un mes después de firmado. Ahora son los dos mismos partidos que en vez de solucionar el entuerto nos llevan al engaño. Todo ello a costa de la imagen e intereses de Lanzarote y de mantener cerrados los Centros Turísticos en pleno agosto", reprochan los insularistas a CC y PSOE, que insisten en que "hay que tener sensatez e intentar todos buscar una solución a un problema que no puede eternizarse".

Petición de un pleno insular urgente

El PIL afirma que mientras los trabajadores defienden que no se aplica el convenio firmado en 2014 y que la dirección de los Centros Turísticos sostiene lo contrario, ellos dijeron "desde el principio que lo mejor era pedir una aclaración de la sentencia al órgano competente, que evitara los malos entendidos que aparecían". Sin embargo, cuestiona que "la dirección no pidió ducha aclaración, y así estamos".

De esta forma, llegados a este punto, los insularistas piden a las partes "generosidad y responsabilidad" para con la isla y los Centros Turísticos, "que son de todos". Si no hay posibilidad de llegar a un punto de acuerdo sobre las interpretaciones de unos y otros, solo queda esperar cumplir las sentencias y a que las próximas resoluciones judiciales pongan las cosas en su sitio y den la razón a quien corresponda. Simplemente es cuestión de unos meses. Pero los Centros no pueden estar cerrados tanto tiempo. No interesa ni a empresa ni a trabajadores. Y Lanzarote no se lo puede permitir", considera el partido.

En este sentido, el PIL cree que "los tribunales sin duda darán la razón a quien la tenga", pero que "la prioridad debe ser por parte de todos el interés general", pues 15 días de huelga total en los Centros en pleno agosto "no es permisible para la economía de nuestra frágil isla". "Quizás sea necesario ya un pleno insular urgente para, entre todos, abordar la situación claramente. El PIL se pone a disposición de todos. Un poco de altura de miras, para varias, no vendría mal", concluye.