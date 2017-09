La presidenta del PP en Lanzarote no se vio sorprendida por el anuncio del PSOE de abandonar el grupo de gobierno del Cabildo. Es más, Ástrid Pérez considera que los socialistas "han tardado mucho" en romper el pacto pues ya venían mostrando "desavenencias importantes" desde el principio.

"Es una situación muy complicada por parte del PSOE mantenerse en el gobierno cuando llevan años que se están produciendo temas graves y una muy mala gestión de cuestiones fundamentales", ha manifestado la popular en Radio Lanzarote-Onda Cero. "No me extraña que el PSOE haya decidido abandonar el Gobierno porque se hacía insostenible teniendo en cuenta las barbaridades que se están realizando en la corporación", ha añadido.

La presidenta de los populares lanzaroteños ha señalado que su partido se dará ahora "un tiempo para analizar y ver cuál es la situación política", pero ya ha dejado entrever que ve "complicado" que el PP pueda entrar a gobernar con CC, quien les expulsó del Gobierno en 2012, al estar "en contra" de muchas actuaciones llevadas a cabo por los nacionalistas en el Cabildo como la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

"Fuimos los primeros que alzamos la voz, también de los primeros que denunciamos lo que estaba ocurriendo con Haría y el pago del canon y no nos gustó cómo se hizo la adjudicación a Canal Gestión", ha precisado. Decisiones a su juicio que se tomaron "de manera unilateral" por parte de CC, "con unos errores clarísimos de gestión y con graves consecuencias" como las que también esta teniendo "la huelga en los CACT".

No se ha mojado Ástrid Pérez en si el PP participaría en una moción de censura a San Ginés pero sí ha dejado claro que "ocho consejeros no pueden gobernar un Cabildo". "Eso es un tema que CC tendrá que analizar porque la no estabilidad va a repercutir en la gestión en Lanzarote. CC tendrá que ver si le interesan más los intereses partidistas que el interés general de Lanzarote", ha concluido la popular.