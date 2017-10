Otros dos ex senadores socialistas de Álava y Badajoz dan su apoyo a la candidatura de Marcos Hernández

El candidato a la secretaría general del PSOE en Lanzarote, Marcos Hernández, continúa recibiendo apoyos fuera de la isla. Ahora, otros dos ex senadores y un diputado nacional han enviado cartas de respaldo al socialista. Misivas que se suman a las escritas por los ex senadores por Ávila y por Mallorca, José María Burgos y Joaquín Bellón, de las que ya se hizo eco La Voz.

"Estoy convencida que Marcos será un gran secretario general, porque reúne en su persona todos los valores necesarios para serlo: cercanía, solidez, capacidad, compromiso y unas enormes ganas de trabajar por su tierra y por sus gentes", señala Carmen Granado, ex senadora por Bajadoz, en uno de los nuevos escritos de apoyo que ha recibido el aspirante a liderar el PSOE en Lanzarote.

Miguel Angel Uzquiza, ex senador por Álava (País Vasco) recuerda cuando ambos coincidieron en el Senado. "Eras casi un chaval con muchas ganas de aprender, y siempre hablando de tu isla bonita, Lanzarote". "Me alegra saber que mantienes vivo y renovado el ideal socialista y que aspiras a representar a tus compañeros de Lanzarote. En estos momentos de cambio, es necesario que el Partido disponga de personas como tú, con las ideas claras para ganar la batalla política a la derecha y a tantos populistas de boca fácil", añade en su carta.

"Yo no le votaré por qué no puedo al no residir en esa maravillosa isla, pero podéis estar seguros que es mi secretario general", afirma por su parte el diputado nacional por Toledo, José Miguel Camacho.

Estas son las nuevas cartas íntegras de apoyo que Marcos Hernández ha recibido:

Marcos Hernández: El compromiso socialista

Recuerdo perfectamente cuando hace más de 10 años, llegaste al Senado. Eras casi un chaval con muchas ganas de aprender, y siempre hablando de tu Isla Bonita, Lanzarote.

Yo te explicaba nuestra lucha por la libertad en el País Vasco y los esfuerzos de los socialistas por resistir al nacionalismo y plantar cara a su facción más violenta. En aquella época ETA asesinó a muchos compañeros socialistas y en más de una ocasión nos acompañaste en los homenajes con los que periódicamente les recordamos. Te lo agradecí entonces, compañero y te lo agradezco ahora.

Aquí en Euskadi, de la mano de muchos compañeros – y quiero recordar expresamente a nuestra querida Lentxu Rubial, aprendiste lo que significa el compromiso de la militancia, la unión férrea de todos y el orgullo de llevar nuestra bandera en los momentos difíciles.

Ahora que los nacionalismos resurgen con fuerza, no solo en España sino en toda Europa, revestidos muchas veces de consignas revolucionarias, te digo amigo Marcos que las ideas socialistas de libertad y solidaridad siguen igual de vigentes.

Me alegra saber que mantienes vivo y renovado el ideal socialista y que aspiras a representar a tus compañeros de Lanzarote. En estos momentos de cambio, es necesario que el Partido disponga de personas como tú, con las ideas claras para ganar la batalla política a la derecha y a tantos populistas de boca fácil.

Como tantas veces hablamos, no serán las soflamas baratas de los nacionalistas ni la verborrea de los populistas, los que harán grande a Las Islas Canarias, sino el trabajo largo y concienzudo de tantos socialistas que, en las Asociaciones de Vecinos, en las Concejalías de los pueblos y en los lugares de trabajo dan muestra de nuestras señas de identidad socialistas.

Compañero y amigo Marcos, recorrimos juntos muchos pueblos y ciudades del País Vasco, y aquí nos conociste. Espero que estas experiencias te sean útiles en las nuevas e importantes responsabilidades que te esperan.

No se me ha olvidado la visita que me preparaste a tu tierra y tu cara de orgullo y de satisfacción cuando me enseñaste todas las maravillas de tu Isla Bonita. Espero repetir visita y acompañarte en tu próxima campaña electoral junto a los demás compañeros de Lanzarote. Un saludo para todos ellos y un abrazo para ti de tu amigo.

*Por Miguel Ángel Uzquiza, ex senador de Álava (País Vasco)

Escrito de apoyo de Carmen Granado, exsenadora por Badajoz

Hay distintos motivos por los que una persona milita en un partido político, no todas admirables, también en el PSOE, mi partido, pero una sola en el caso de mi amigo y compañero Marcos Hernández, el bienestar, la defensa de los más desfavorecido.

Conocí a Marcos en 2004 en el Senado, allí pasamos casi 8 años de intenso trabajo e ilusiones, por cambiar las cosas en este País nuestro, por mejorar la vida de la gente, sobretodo de los que más lo necesitan, de los trabajadores y las trabajadoras.

Desde el primer momento Marcos te atrapa, con su sonrisa franca y su alegría, pero detrás de esa sonrisa se esconde algo mucho más importante su lealtad, su honestidad, su entrega, su dedicación, su incansable trabajo que impregnaba todo lo que hacía.

Marcos proyecta credibilidad y certidumbre a su trabajo, incansable y orgulloso de sentirse colaborador en conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

Marcos es un socialista de los pies a la cabeza, como decimos por mi tierra, defiende con vehemencia los principios y valores del socialismo y los ejerce día a día, que es lo realmente importante.

Estoy convencida que Marcos será un gran Secretario General, porque reúne en su persona todos los valores necesarios para serlo, cercanía, solidez, capacidad, compromiso y unas enormes ganas de trabajar por su tierra y por sus gentes.

Trabajar codo con codo durante esos casi ocho años con él fue todo un placer y un honor, y como en todo trabajo momentos buenos y malos, y los malos siempre se hacían más llevaderos gracias a Marcos.

Suerte amigo, compañero en esa nueva etapa que quieres iniciar.

*Por Carmen Granado, ex senadora por Badajoz y ex miembro de la CER de Extremadura

Marcos Hernández Guillen, MI AMIGO

Conocí a Marcos hace ya unos cuantos años y enseguida me di cuenta de que tenía delante a una gran persona que merecía la pena.

Marcos tiene tres pasiones, no me corresponde a mí decidir el orden de estas pasiones, pero estoy seguro que está enamorado de su familia, de Lanzarote y del Psoe.

Le conozco a él y a su familia y se perfectamente que es un socialista de verdad que no solo ejerce de socialista sino que vive como socialista.

Siempre me dio muestras de generosidad hacia los demás, jamás escurrió el bulto cuando había un problema y siempre aportaba soluciones cuando nacía un conflicto.

Por todo esto y muchas más cuestiones, estoy convencido que Marcos Hernández será un gran Secretario General para el Psoe de Lanzarote y que será el Secretario General de todos y todas.

Yo no le votaré por qué no puedo al no residir en esa maravillosa isla,pero podéis estar seguros que es mi Secretario General.

*Por José Miguel Camacho, diputado Nacional por Toledo