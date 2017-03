Las ocho nuevas aulas del CEIP Los Geranios previsiblemente no estarán finalizadas en septiembre

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Arrecife, Ascensión Toledo, ha explicado que "no hay seguridad" de que las obras de ampliación del colegio Los Geranios "puedan estar terminadas para septiembre", como estaba previsto inicialmente. Según la edil el proceso de licitación de los trabajos de construcción de ocho nuevas aulas, por un importe de 800.000 euros, está en disposición de iniciarse. No obstante, ha señalado que "lo más probable es que no estén terminadas para septiembre" ya que "los procedimientos son los que son". Pese a todo, Toledo ha señalado en Radio Lanzarote-Onda Cero que se tratará de acortar los tiempos del proceso de licitación “todo lo que el procedimiento permita”.

Según Toledo, esta situación fue notificada por parte de la propia consejera de Educación del Ejecutivo canario, Soledad Monzón, hace algunos días a la comunidad educativa de Los Geranios así como a las del CEIP Mercedes Medina y del IES Zonzamas.

Y es que precisamente las obras de ampliación del colegio Los Geranios se proyectaron en el marco de un proceso de reorganización del mapa educativo de la capital que afecta a varios centros, incluidos estos tres. La comunidad educativa de Lanzarote venía reivindicando desde hacía años la implantación de un centro integrado de Formación Profesional. Finalmente se aprobó la supresión de los estudios de Educación Secundaria del IES Zonzamas y su conversión en centro integrado de Formación Profesional.

Para llevar a cabo el proceso se hacía necesario que el colegio Mercedes Medina dejara de ser un centro de Infantil y Primaria para pasar a ser un instituto de Secundaria. Con este cambio, los alumnos de Primaria de Infantil del colegio Mercedes Medina tienen que pasar a cursar estas enseñanzas en el colegio Los Geranios, lo que hacía preciso una adaptación y ampliación de sus instalaciones.

"La propuesta que más satisface a todos"

En la reunión mantenida la pasada semana, en la que junto a Monzón también participaron varios representantes de la Consejería de Educación; la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta; y la concejal de Educación, Ascensión Toledo, se plantearon distintas alternativas a tener en cuenta ante el retraso de la finalización de las obras.

Según ha explicado Toledo, la más viable a priori es la que ofreció la dirección del colegio Los Geranios. Una propuesta que “parece que es la que satisface a todos”, aunque debe “elevarse a las asambleas de padres de los tres centros educativos”. En concreto, la dirección de Los Geranios ofreció la posibilidad de ceder el próximo curso sus espacios comunes, tales como “la sala de profesores, parte del salón de actos y parte de la biblioteca”, para convertirlos “en aulario”. Toledo ha detallado que de esta forma “los niños procedentes del colegio Mercedes Medina pueden venir al colegio Los Geranios en aulas integradas en el resto del centro”.

Por su parte, los espacios comunes que el centro cede provisionalmente para “dar clase” se habilitarían en instalaciones portátiles o espacios modulares “hasta que la obra pueda estar terminada en noviembre o diciembre”. Según ha señalado Toledo en declaraciones a Radio Lanzarote-Onda Cero, en esos momentos ya se decidiría si se quiere hacer el cambio de las instalaciones provisionales a las definitivas dentro del colegio “o si se espera a un periodo vacacional amplio como puede ser el final del siguiente curso”.

Según ha detallado Toledo, la adjudicación de las instalaciones modulares en las que se ubicarían provisionalmente las áreas comunes si se aprueba la propuesta de la dirección del colegio Los Geranios también tendrían que "salir a concurso y que dé tiempo a ponerlos".

"El Zonzamas podrá hacer una oferta mayor"

Para Toledo la reorganización de espacios ofertada por la dirección del colegio Los Geranios para solucionar el retraso es positiva y así lo valoraron todos los presentes en la reunión “porque se mantienen las tres comunidades juntas como siempre se ha defendido”. Esta solución permitiría, según ha indicado la concejal de Educación, que cuando comience el periodo de matriculación “los alumnos se matriculen ya en el centro en el que deben estar y el profesorado igualmente”.

Toledo no ha podido concretar, no obstante, si el próximo curso el centro integrado de FP Zonzamas “va a funcionar en toda su amplitud”. Eso sí, ha señalado, que el centro “ya estará en disposición de poder hacer una oferta mayor porque ya no tendrá alumnado de segundo tercero ni cuarto de Secundaria, ni de primero y segundo de Bachiller porque estos estarán en el IES Mercedes Medina”. Para adecuar cada centro a la nueva clasificación de enseñanzas que impartirá se tendrán que dictar los preceptivos decretos.