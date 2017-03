La senadora de NC por la isla de Gran Canaria, Mª José López Santana, ha solicitado este lunes en el Senado al Ministerio de Fomento que asuma el coste del cambio de nombre del aeropuerto de Lanzarote. A través de una moción registrada ante la Comisión de Fomento de la Cámara Alta, López Santana ha criticado el "agravio comparativo" que supone que el Gobierno "haya asumido el gasto de esta modificación en aeropuertos como el de Málaga o el de Jaén y se niegue a hacerlo en Lanzarote".

En su iniciativa, la senadora nacionalista instó al Ejecutivo español a modificar y asumir el coste derivado de cambiar la denominación actual del aeropuerto lanzaroteño, que pasaría a llamarse 'Aeropuerto César Manrique-Lanzarote', tal y como reclama el Gobierno insular. En este sentido, López Santana recordó la asociación e identificación entre la isla de Lanzarote y el artista y ecologista César Manrique, y defendió que esta denominación “aportará un valor añadido como reclamo turístico y de promoción exterior para los millones de personas que cada año visitan la isla”. Para la senadora, el cambio simbólico del nombre del aeropuerto "subraya una marca identitaria, distintiva, para la isla, vinculada a la cultura, la biodiversidad y la sostenibilidad, que enlaza con la imagen de turismo naturalista, cultural, responsable y de calidad que pretende dar Lanzarote”.

Por estos motivos, López Santana consideró que el Gobierno español debería implicarse "de manera activa" en la promoción de esta imagen desde su ámbito competencial, en este caso "con el sencillo gesto" de modificar el nombre del aeropuerto. No obstante, el Gobierno español sostuvo, en respuesta a unas preguntas registradas por la senadora el pasado mes de septiembre, que para realizar el cambio de denominación del aeropuerto de Guacimeta, el Cabildo debía comprometerse a asumir todos los gastos. Respuesta, por otro lado, coincidente con la efectuada por parte del director del Aeropuerto de Lanzarote al Gobierno insular.

Sin embargo, la senadora canaria reprochó al Gobierno que “no siempre han sido las administraciones proponentes de estos cambios las que han corrido con los gastos”. Al respecto, replicó que “mientras en los casos del Aeropuerto de Alicante-Elche y del Aeropuerto de Seve Ballesteros-Santander fue la Administración proponente la que asumió los costes generados por el cambio de denominación –cartelería, señalización, impresión, etc.-, no ocurrió lo mismo con los casos del cambio de nombre del aeropuerto de Granada por 'Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén', o el de Málaga, que pasó a llamarse ‘Málaga-Costa del Sol’”, en los que el coste fue asumido por el Gobierno español, a pesar de que la decisión de dicha modificación no partió desde el ámbito ministerial, tal y como recoge López Santana en su exposición de motivos.

“De esta circunstancia y del distinto criterio aplicado con respecto a la asunción del coste económico del cambio de denominación en estos aeropuertos –continúa la senadora canaria-, se extrae un agravio comparativo que debería resolverse a favor de las administraciones territoriales solicitantes y, por tanto, con la aceptación del gasto por parte del Ministerio de Fomento, en vista de que la titularidad y gestión de estas infraestructuras corren de su cargo”.