Migdalia Machín confirma que presentará su candidatura a la Secretaría de CC de Lanzarote

Migdalia Machín ha confirmado que presentará su candidatura para ocupar la Secretaría General de Coalición Canaria (CC) de Lanzarote de cara al congreso insular que celebrará la formación el próximo mes de abril. La parlamentaria de CC ha explicado en Radio Lanzarote-Onda Cero que le gustaría conformar un equipo de “gente con experiencia, pesos pesados, y gente quizá con no tanta experiencia en el campo orgánico, pero que me parece interesante tenerlos”.

Precisamente Machín ha destacado la importancia del trabajo en equipo y de huir de personalismos. “Yo estoy al frente pero sin el resto del equipo no se podría hacer nada”, ha puntualizado añadiendo que le gustaría encabezar un partido “de consenso”.

Y aunque por el momento todo parece indicar que no hay más candidatos, Machín ha reconocido que cree que “sería sano” que se presentasen también otras personas en esta carrera por la Secretaría General de CC de Lanzarote. Eso sí, ha avanzado que a ella le “encantaría” contar en su equipo con Oswaldo Betancort. También ha agradecido los apoyos con los que ya cuenta y ha destacado que si ha dado el paso de presentarse es precisamente por eso: “Si no, no lo habría hecho. No estoy para dividir el partido”.

Labor de muchas mujeres sin estar en primera línea

Consciente de que podría convertirse en la primera mujer en encabezar el partido en la isla, Machín ha asegurado que es un “paso importante” pero ha subrayado el trabajo que realizan muchas mujeres en la formación “sin estar en primera línea”. En este sentido, ha señalado que “en todas las instituciones que gobernamos o estamos en la oposición hay mujeres presentes”.

Pero el cambio que Machín no sólo se limita a su género, su juventud es otra de sus bazas. “Hay muchos que pueden pensar que soy demasiado joven”, ha reflexionado recordando que “no hay ni un mínimo ni un máximo de edad” y que el partido “apuesta por un cambio”. También ha subrayado que no estará sola y que “tendrá mucha gente detrás”.

En cuanto al propio funcionamiento del partido Machín ha afirmado que “hay ciertas cuestiones internas que se pueden mejorar” y que, de hecho, es lo que tratará de hacer. A la par ha reconocido que muchas veces cree que en el seno del partido “se nos han olvidado los valores fundacionales, cómo fue la idea de crearlo”. En este sentido, ha manifestado que considera que llevar gobernando tanto tiempo “conlleva un desgaste”, pero que a veces “no quedan muy definidas las líneas que nosotros queremos”. Cuestiones éstas que se abordarán y se “repensarán”, según ha señalado, en el congreso nacional.

Un congreso en el que no cree que José Miguel Barragán repita como secretaria general de CC de Canarias. Preguntada sobre la posibilidad de que el lanzaroteño David de la Hoz se pudiese convertir en el sucesor de Barragán, Machín ha afirmado que “para Lanzarote sería extraordinario”.