El concejal de Arrecife Andrés Medina asegura que la Fiscalía ha "abierto diligencias" a raíz de una denuncia que él mismo presentó por su expulsión del grupo de Somos Lanzarote en el Ayuntamiento y por las "amenazas" de "recortarle derechos" como edil. Además, afirma que este lunes amplió esa denuncia ante el Ministerio Fiscal, presentado un informe de asesoramiento, solicitado por el Colectivo contra la Delincuencia ‘Adey Galguen’.

Ese informe refuta el dictamen elaborado por la Viceconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno canario, que concluye que Somos puede mantener su grupo en el Consistorio, pese a haber perdido a uno de sus ediles. Tal como publicó la pasada semana La Voz de Lanzarote, la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, pidió ese informe al Gobierno de Canarias para aclarar las “dudas jurídicas” sobre el mantenimiento del grupo, dado que el partido había dejado de tener los tres ediles necesarios para ello.

Así, el informe de la Viceconsejería contradecía lo planteado por la secretaria accidental del Ayuntamiento, en otro dictamen en el que apuntaba que los dos concejales que permanecían en Somos Lanzarote debían pasar a integrarse en el grupo mixto. Medina considera que debe prevalecer ese informe y acusa al Ayuntamiento de haber "ocultado información" a Función Pública del Gobierno de Canarias cuando solicitó el segundo informe.

Ratificación en la denuncia

El pasado 17 de enero, Medina afirma que acudió a la Fiscalía para declarar y ratificarse en la denuncia que presentó el 15 de noviembre, y que amplió el 7 de diciembre. Según han informado desde Vecinos Unidos en un comunicado, la Fiscalía "estaría llevando a cabo una investigación por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental".

Entre otras cosas, Medina quiere que su nombre no quede ligado al del “transfuguismo”. En este sentido, ha insistido en que no ha “abandonado” ningún grupo político para sumarse a otro. También pretende que “se respete” el informe de la secretaria del Ayuntamiento” y que Somos Lanzarote no pueda mantener un grupo propio al no contar con tres ediles.

En el informe que acaba de presentar tanto ante la Fiscalía como en el propio Ayuntamiento, firmado por el doctor en Derecho Internacional, Fernando Rodríguez López, se pone de manifiesto, según Medina, que la Alcaldía Arrecife “ocultó documentación fundamental” a la Vicenconsejería de Administraciones Públicas del Gobierno Canario”.

"Documentación fundamental"

En concreto, Medina ha afirmado a La Voz de Lanzarote que el Ayuntamiento "no entregó a la Viceconsejería de Administraciones Públicas cinco de los escritos que él presentó con las preceptivas alegaciones y explicaciones sobre la situación en la que había quedado". Documentación ésta que en el informe de Adey Galguen, y el propio Medina, consideran “fundamental para confirmar la legalidad del informe oficial” (el realizado por la secretaria accidental del Ayuntamiento).

En el estudio solicitado por la asociación Adey Galguen se añade que desde Alcaldía no se dirigieron a la Viceconsejería hasta que transcurrieron 47 días desde que se emitió el informe oficial y 27 “después de llevarse la mitad del mismo al pleno y dos días después de que la Fiscalía abriera diligencias”.

Señalan asimismo, entre los motivos por los que se habría "ocultado información" a la Viceconsejería, que se pretendía "anular el informe oficial del Ayuntamiento" y redactar un "nuevo informe adulterado y parcial y condicionado a los intereses" de la alcaldesa. Además, cuestionan que ese informe del Gobierno canario no está firmado por un técnico, sino por la propia viceconsejera.