El Ayuntamiento de Arrecife pagará dos millones de euros a proveedores la próxima semana. Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda del Consistorio, Samuel Martín, quien ha querido compartir esta "buena noticia" en Radio Lanzarote-Onda Cero con la que, según ha asegurado, Arrecife se pondrá "casi al día" en los pagos.

Precisamente, este jueves, el PP ha denunciado cortes de luz en varias instalaciones municipales de Arrecife como el Pabellón de Deportes de Titerroy, el centro de mayores de Altavista y algunos centros socioculturales por "impago" del Ayuntamiento a Endesa. "La interventora y el equipo del área se han quedado estos días desde por la mañana hasta más de la diez de la noche trabajando para sacar el pago de proveedores de este mes. Con este pago, que efectuaremos la próxima semana, de más de dos millones de euros, junto al que hicimos el mes anterior, de 1,3 millones, nos pondremos al día con casi todos los proveedores", ha señalado Martín, que ha querido agradecer el "esfuerzo" realizado por el departamento de Intervención.

El edil ha pedido no obstante "disculpas" por los retrasos surgidos como consecuencia de los cambios en Intervención. "Pero saben cuáles fueron las circunstancias que llevaron a cambiar de interventor en el Ayuntamiento", ha señalado. Y es que, el anterior interventor, Carlos Sáenz, fue cesado de su cargo en junio tras ser condenado en firme a cuatro años y medio de prisión en la pieza de Proselan del caso Unión y la nueva interventora no llegó hasta "agosto". Aun así, Martín ha querido destacar que "ya en agosto y septiembre se hicieron pagos", a pesar que que la nueva interventora se encontró "una montaña de pagos a proveedores" cuando llegó. "Y otros temas importantes como la nómina, que había tenido un reparo y que había que poner un nuevo criterio que marca la ley, y procedimientos que no existían en el Ayuntamiento", ha añadido el concejal de Hacienda, que espera "la normalidad que se tenía en el Ayuntamiento, que era de los pocos que pagaba en tiempo y fecha, vuelva a ser una realidad en los próximos días".

"Entendemos que Tecnosound no va a dejar de prestar servicio"

Samuel Martín ha asegurado que se ha "preocupado" por este asunto en todo momento hablando incluso "directamente" con muchas empresas. "Porque sabemos las circunstancias de muchos de ellos, que algunos además son pequeños autónomos y que necesitan cobrar", ha señalado. El concejal de Hacienda ha hecho mención concreta a Tecnosound, adjudicataria del contrato de iluminación y sonido, que registró un escrito advirtiéndole que si no pagaba en 30 días dejaría de prestar sus servicios, según Martín. "También hay pagos a Tecnosound y, por lo tanto, entendemos que no se ha tenido que dejar de prestar el servicio ni se va a dejar, porque no se han cumplido esos 30 días", considera.

El concejal de Hacienda ha reconocido, no obstante, que "es verdad que algunos proveedores que se han quedado descolgados". "Pero los que no han entrado en facturaciones anteriores como la empresa de limpieza, es porque la factura no está todavía fiscalizada por algún motivo", ha explicado Samuel Martín, señalando que "aunque dentro de la fiscalización siempre puede existir subjetividad, se está aplicando el criterio que se marca, un criterio que cada día es bastante más duro con respecto a los procedimientos de contratación" pero que, a su juicio, es un paso "en la seguridad jurídica" del Ayuntamiento, de los empleados y de los que forman parte de la organización política.