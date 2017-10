María Dolores Corujo elegida como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias

La parlamentaria insular, María Dolores Corujo, ha sido designada por la Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias.

Esta designación se produce en el marco del proceso de renovación del partido en Canarias tras la celebración del 13º Congreso del PSC-PSOE y pretende garantizar la coordinación entre la nueva Ejecutiva Regional y el Grupo Parlamentario Socialista.

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha manifestado su plena confianza en Corujo: “Ha sido una parlamentaria brillante pero, sobre todo, una compañera valiente que nunca se ha puesto de perfil contribuyendo a crear una imagen del PSOE más creíble y reconocible”.

La nueva portavoz parlamentaria ha adelantado su intención de renunciar a la alcaldía de San Bartolomé: “La portavocía requiere dedicación absoluta y San Bartolomé se merece un alcalde que pueda dedicarse en cuerpo y alma a gestionar el día a día del municipio”. Y ha añadido: “Mi sustitución como alcaldesa va a ser un proceso ordenado y, sobre todo, muy respetuoso con las vecinas y los vecinos de San Bartolomé, con los grupos de la oposición, con mis socios de gobierno y con mis compañeras y compañeros de grupo”.

“San Bartolomé me lo ha dado todo. He crecido políticamente en su ayuntamiento. He forjado lazos y complicidades desde mis inicios como concejala y mi posterior acceso a la alcaldía. No tengo más que palabras de agradecimiento para definir mi paso por el Ayuntamiento de San Bartolomé”, ha finalizado.