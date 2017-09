Marcos Hernández se enfrentará a Loly Corujo en el Congreso Insular del PSOE

El que fuera alcalde de Tinajo y senador por Lanzarote, Marcos Hernández, se enfrentará a la actual secretaria general del PSOE, María Dolores Corujo, en el próximo congreso insular del partido. Hernández, que al igual que Corujo es actualmente parlamentario regional, ha registrado este jueves su candidatura para aspirar a liderar el partido en la isla.

El parlamentario representa así la alternativa del 'sector crítico', en el que se encuentran antiguos cargos públicos, como el ex secretario insular, Manuel Fajardo Palarea, y el ex alcalde de Arrecife, José Montelongo -actualmente suspendido de militancia-, y el ex concejal de Arrecife Zebensui Rodríguez, así como nuevos militantes del partido, como la ex concejal del PP en Arrecife Nayra Callero.

Ambos precandidatos dispondrán ahora de un plazo de quince días para reunir los avales necesarios para convertirse en candidata y candidato a la Secretaría General del PSOE de Lanzarote.

Tal y como disponen las bases de la convocatoria, quienes han mostrado su interés por ser candidato o candidata a la Secretaría General han de obtener avales que representen al menos un 20% del censo del PSOE (662 militantes) y las Juventudes Socialistas de Lanzarote (37 militantes), por lo que los precandidatos habrán de obtener al menos 140 avales para convertirse en candidato o candidata.

El periodo hábil para la recogida de avales comienza este viernes día 22 y finaliza a las 20 horas del día 6 de octubre.