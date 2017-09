Manolo Cabrera cree que la propuesta de San Ginés "no solventa" el conflicto de los CACT

El único socio de gobierno ahora mismo de CC en el Cabildo, tras abandonar el pacto el PSOE, no ha dejado muy claro si este viernes votará a favor o no de la propuesta del presidente sobre la huelga en los CACT. Y es que, el consejero del PIL, Manolo Cabrera, cree que ésta "no solventa" el conflicto, por lo que escuchará "las propuestas que hagan unos y otros" porque lo importante para él es que "entre todos se le dé una solución y los trabajadores dejan la huelga".

Cabrera no ha querido hacer pública la propuesta que se lleva a pleno este viernes, aunque ha afirmado en Radio Lanzarote-Onda Cero que conoce su contenido, eso sí, sólo desde este jueves por la tarde y a través de una conversación telefónica que mantuvo con el consejero de Turismo, Echedey Eugenio. Al respecto, ha apuntado, que "compañeros de la oposición" le han dicho que "no saben nada" de la misma y, en este sentido, aunque "entiende la situación de urgencia del equipo de gobierno y del presidente", también entiende que "la oposición se queje de la falta de información".

El consejero del PIL ha querido recordar que el convenio de los Centros "se firmó siendo socios de gobierno CC y PSOE" vendiéndose "como un hito". "Ni fue un hito, ni fue una solución", ha manifestado Manolo Cabrera, señalando que un mes después de su firma "empezó a dar conflictos". Cabrera también ha insistido en que, tras la sentencia de 2016 que dio la razón a los trabajadores y que "no se recurrió en última instancia", el PIL solicitó que se pidiera "una aclaración" al Juzgado ante las distintas interpretaciones de la empresa y de los empleados, cosa que la dirección "no pidió" y que, a juicio de Cabrera "hubiera sido lo más conveniente".



"Sigo estando en el grupo de gobierno hasta nueva orden de mi partido"



Por otro lado, Manolo Cabrera ha dicho que él permanecerá en el grupo de gobierno a no ser que su partido, que espera que se reúna este viernes o el lunes, le diga lo contrario. "Nuestra primera obligación es seguir trabajando porque, sea como sea, las razones que tenga cada uno, esto no es bueno para la isla, eso seguro", ha indicado.

En cualquier caso, el consejero del PIL ha reconocido que el pacto del Cabildo, aunque era "el mejor numéricamente", "ha sido difícil desde el primer día" por las "diferencias" entre unos y otros. Así, aunque por un lado ha afirmado que se sorprendió cuando conoció que el PSOE rompía el pacto, pues además Cabrera estaba en La Graciosa "encontrándose" con la noticia a su llegada a la isla, por otro lado ha señalado que "todos sabemos que no ha sido un agosto normal, con muchos problemas y pasiones encontradas".

Manolo Cabrera considera además que "hay todas las posibilidades" de una moción de censura aunque, ha insistido, en que él hará lo que le diga su partido. "Son los partidos los que toman las decisiones", ha declarado. En cualquier caso, el consejero del PIL ha pedido que la situación "se solvente lo antes posible", porque "un gobierno en minoría no puede actuar como uno en mayoría" aunque, por otro lado, ha recordado que CC lleva ya meses en minoría en el Gobierno de Canarias. "Habrá que ver cómo se posiciona el PSOE en la oposición y que alternativas tiene el presidente", ha concluido Cabrera.