Laureano Álvarez, uno de los promotores de Unidos por Lanzarote y ex secretario de Organización del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ha asegurado que todas aquellas personas que tengan interés real en luchar por la isla serán bienvenidos en la nueva formación. Álvarez ha afirmado que es necesario este proyecto para intentar cambiar las cosas y sacar a Lanzarote de “una parálisis completa” que dura casi diez años. “En diez años no se ha hecho ni una sola obra importante, no se ha adoptado una medida importante que redunde en la mejora y el avance de la isla”, se ha quejado.

De ahí que en el que califica como “un partido abierto” tengan cabida las personas con ganas de que se produzcan cambios reales. Por el momento en Unidos por Lanzarote no hay ningún cargo público, aunque Álvarez sí se ha puesto en contacto, por ejemplo, con el ex concejal del PIL en Teguise, José Dimas Martín. Éste, según explica el promotor del nuevo partido, sí se ha mostrado favorable a colaborar en lo que sea necesario aunque no “va a ser partícipe” del proyecto. “Él me ha dejado claro que se retira de la vida pública al acabar la legislatura”, ha matizado en Radio Lanzarote-Onda Cero.

Sí se han sumado a la iniciativa ya personas anónimas que nunca han participado en política pero que han comprobado la necesidad de “estar dentro para cambiar las cosas”. A algunas de ellas, según ha confirmado, incluso les causaba “rechazo la política”, pero han entendido que es la única vía para conseguir mejoras para la isla. “Se han animado a apostar por un proyecto claro y nítido como es el nuestro: la defensa de la isla de Lanzarote en todos los aspectos”, ha dicho Alvarez.

Disposición a hablar con Acuña

Por el momento, según ha manifestado, no parece que sea factible unirse a otra formación como es Unidos por Yaiza, liderada por la alcaldesa y ex compañera del PIL, Gladys Acuña. No obstante, Álvarez sí ha señalado su disposición a hablar con Acuña cuando ella “lo desee”. Una reunión para la que ya tiene una petición, más relacionada con las nuevas tecnologías que con la política en sí. El promotor del nuevo partido tiene intención de pedirle a su ex compañera en los tiempos del PIL que les ceda “generosamente los dominios web unidosporlanzarote.com y unidosporlanzarote.es” . Dominios que en estos momentos son propiedad de Acuña.