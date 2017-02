Más de cien personas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura han participado en la asamblea que se ha reunido este sábado en Femés. Una charla – debate que fue convocada por el Ayuntamiento de Yaiza para analizar la situación actual del proyecto de Red Eléctrica de España y proponer y consensuar nuevas acciones para evitar la instalación de 53 torretas en Lanzarote y 326 en Fuerteventura. Ha decidido exigir al Gobierno de Canarias el cumplimiento del mandato del Parlamento regional que aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo de Fernando Clavijo a la paralización inmediata de las obras del proyecto en cuestión hasta alcanzar una solución consensuada con las administraciones de las islas directamente afectadas.

Esta decisión, apoyada por una amplia representación política, institucional y ciudadana del frente común oriental, lleva consigo la solicitud a los siete ayuntamientos de Lanzarote, a los seis de Fuerteventura y a los dos cabildos insulares, la adopción de sendos acuerdos plenarios que apoyen esta misma iniciativa de forma contundente, iniciativa que será trasladada además a los representantes de Lanzarote y de Canarias en el Senado y el Congreso de los Diputados así como a los parlamentarios europeos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Yaiza, según confirmó la alcaldesa, Gladys Acuña, "instará al Gobierno a la revisión de oficio de la declaración de utilidad pública y las autorizaciones administrativas relativas al proyecto continuando paralelamente otras acciones en marcha como la solicitud refrendada en el Pleno municipal que insta a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y también a la presidencia de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) la declaración de oficio de nulidad de los acuerdos de dicha Comisión que aprobaron la declaración de impacto ambiental del proyecto por la tramitación fraccionada por parte de Red Eléctrica que facilitó el visto bueno del Ejecutivo".

La asamblea de Femés estuvo participada por fuerzas políticas y representantes en las instituciones del PSOE, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Somos Lanzarote, Podemos, Ganemos Lanzarote, San Borondón y Unidos por Yaiza, vecinos, la Fundación César Manrique y colectivos como El Guincho, la Asociación de Campistas de Lanzarote y la Asociación Fuerteventura Sostenible, cuya representante, la ingeniera Yurena Marichal, hizo en Femés una exposición técnica de la situación del proyecto, impactos y alternativas.

Otro punto de confluencia del encuentro, con independencia de las acciones emprendidas por Lanzarote y Fuerteventura en el caso de este proyecto en concreto, es la necesidad de abrir un espacio de reflexión con apoyo técnico para que las islas y la Comunidad Autónoma determinen el modelo energético de cara al futuro sustentado en la implantación de las energías renovables.

En este sentido, el diputado regional, Luis Campos (NC), que vino al encuentro desde Gran Canaria, advirtió "que el problema ahora lo padecen Lanzarote y Fuerteventura pero ya estuvo en Tenerife con las torretas de Vilaflor y seguramente vendrán otros que hacen necesario consensuar un modelo energético global respetuoso con el medio ambiente y socialmente más accesible". Las parlamentarias canarias, Migdalia Machín (CC), María del Río (Podemos) y Gladys Acuña (NC) se comprometieron a continuar trabajando en dicho propósito. El Cabildo, representado por los consejeros Marcos Bergas (PSOE) y Echedey Eugenio (CC), se posicionó en el mismo sentido.

El proyecto de Red Eléctrica que en Lanzarote sobre todo afecta paisajísticamente a los pueblos de Femés y Las Casitas y al Monumento Natural de Los Ajaches, aunque algunos ciudadanos también advirtieron de los posibles problemas de salud que pudieran derivarse, incumple el Plan Insular de Ordenación del Territorio y el Plan General de Yaiza, que no permiten tendidos aéreos, situación que igualmente se da en Fuerteventura, pero es que tampoco cumple con Europa porque la tramitación ambiental fraccionada no ha sido la correcta. Idoia Cabrera, de la Fundación César Manrique, subrayó que "el paisaje desértico de la Isla no soporta un impacto visual de semejantes características".

"Es inadmisible, apuntó Gladys Acuña, que el Gobierno dilate el cumplimiento de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por el Parlamento que exige además la revisión de la autorización concedida a la empresa para la ejecución del proyecto hasta la constitución de una comisión técnico – política con representación de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y ayuntamientos afectados”.

Pedro Hernández, del grupo ecologista El Gincho, preguntó que "así como Red Eléctrica argumenta el alto coste que supone el soterramiento de la línea eléctrica, Lanzarote también podría cuantificar el incalculable valor de su paisaje, recordando que el turismo, primera fuente de la economía insular, está sustentado justamente en las singularidades del mismo". “El Gobierno no cumple el mandato del Parlamento y sí parece estar en connivencia con Red Eléctrica de España”, agregó Hernández.

Gladys Acuña agradeció "la unidad de los partidos políticos en este asunto y la respuesta de los ciudadanos y colectivos, a quienes invitó a no aflojar en la batalla contra las torretas".