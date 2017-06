De la Hoz: “Tenemos muy claro que de CC Lanzarote seguirá una persona en el Consejo de Gobierno"

“Tenemos muy claro que de Coalición Canaria en Lanzarote seguirá una persona en el Consejo de Gobierno, tenga la Consejería de Turismo, o de Hacienda o de Obras Publicas”, ha asegurado en la mañana de este viernes David de la Hoz, vicesecretario de Coordinación y Estrategia de la formación y miembro de la comisión negociadora con el PP . Una afirmación que ha realizado antes de las reuniones entre CC y PP para llevar a cabo en un posible pacto y tras los rumores de que la consejería de Turismo pase a manos del PP con lo que la lanzaroteña Mariate Lorenzo dejará el Gobierno.

En declaraciones para Radio Lanzarote-Onda Cero, De la Hoz ha señalado que en este encuentro verán “por dónde van los tiros” y “si el PP pretende solventar los grandes problemas que tenemos en empleo, en servicios sociales, etc; o lo que pretende es tener algunas Consejerías para brillar y lucir”. En cuanto a pedir otra Consejería, el representante nacionalista ha señalado que no lo saben y que no tienen “ninguna línea roja en este momento”.

David de la Hoz estuvo este jueves en la asamblea de CC en Arrecife donde fue elegido Orlando Umpiérrez como nuevo secretario del comité local de la formación nacionalista en la capital lanzaroteña. En este evento, según el representante nacionalista, se invitó “a que la secretaria general de CC estuviera a bien intentar buscar la posibilidad de buscar un encuentro con el PSOE”, después de los últimos desencuentros que les han separado en el Ayuntamiento de Arrecife, donde CC gobierna justo a PSOE y PIL.

"Hay graves problemas del día a día en el Ayuntamiento de Arrecife"

El asunto del cierre de la Avenida Marítima ha sido uno de los últimos temas que han puesto a CC y PSOE en contra en las votaciones del pleno en la capital y que incluso han despertado los rumores de una ruptura del pacto de Gobierno. En este sentido, David de La Hoz ha afirmado que es un asunto que “oculta y apaga todo” y no deja ver otros asuntos, pero que también ha sido “la última gota que rebosa el vaso”. “No nos cerramos a que la ciudad sea más amable y que sea una ciudad para los ciudadanos, lo que si nos negamos a que las decisiones se tomen de la noche a la mañana sin tener un plan y sin tener una estrategia”, ha declarado en línea con la postura defendida por sus compañeros ante el cierre de la avenida, añadiendo que hay que ir “de la mano de los vecinos, los comerciantes y de los actores de la zona”.

“Efectivamente hay graves problemas del día a día” en el Consistorio, ha señalado De la Hoz. Unos problemas que asegura que son “de los trabajadores, de la inseguridad jurídica” que lleva a “la incapacidad de poder técnicos en las áreas que puedan para firmar y resolver temas para agilizar”. A eso también ha añadido la dificultad “de tener capacidad de consensuar los temas en un grupo de Gobierno que no hay una mayoría absoluta de la alcaldesa, por lo que se necesita un dialogo constante de los que conforman el grupo de Gobierno”.

Sin embargo, David de la Hoz ha destacado que “en estos años hemos sido capaces de inaugurar el Centro Cívico y la Casa de la Cultura, el Almacén, la Casa Amarilla, etc”. Sin embargo, ha reconocido que “queda todavía el tema del Pabellón” y algunas otras cuestiones". “Pero desde luego la ciudad se ha dinamizado, la ciudad tiene vida y hasta hace unos años no la tenía”, ha apuntado.

Unos años, los anteriores, que De La Hoz ha calificado de "complicados y convulsos". "Desgraciadamente tuvimos veinte años de inestabilidad, digámoslo así, y en algunos casos de malos gobiernos, que aún estamos pagando y que aún están en algunos casos en procesos judiciales que van a desembocar en un lado u otro", ha apuntado.

"Hemos conseguido tener una estabilidad de nuestros votantes"

En cuanto a la situación en la que se encuentra CC, en concreto en Arrecife, donde las encuestas prevén una caída de votantes, David de la Hoz ha asegurado que “todos los analistas y sociólogos hablan de que estos últimos años, y en estas últimas elecciones, las encuestas han servido relativamente bien poco o se equivocan mucho, más de lo que normalmente se equivocaban”.

“Nosotros si hemos conseguido en Arrecife tener una base, tener una estabilidad de nuestros votantes”, ha señalado el portavoz nacionalista en defensa de la labor de su partido en Arrecife, añadiendo que “es difícil diferenciarse en este Gobierno, donde la gente asume los fracasos del Ayuntamiento con el grupo de Gobierno, sea el PSOE, sea el PIL o sea CC”. Es por ello que ha reconocido que “la gente necesita ilusionarse, que le trasmitan que proyecto de ciudad que tienen y necesitan tener cercanía con sus representantes”. “Esas son las cuestiones que sabemos, que debatimos, que hablamos y que es a veces muy difícil, aunque lo tengas interiorizado, ponerlo en marcha”, ha apuntado De la Hoz.

Para poder llegar a los ciudadanos de Arrecife, el nacionalista ha señalado que el próximo candidato a la alcaldía “tiene que reunir ese perfil de ilusionar, de arrastrar y de alguna forma se tenga la sensación de por lo menos poder cambiar y transformar el signo de esta ciudad y sobre todo del Ayuntamiento”. En este sentido, David de la Hoz ha negado hablar como un posible candidato a este puesto y ha apuntado que “es muy pronto para decidir si va a ser candidato una persona u otro” aunque “afortunadamente tenemos muchos compañeros y compañeras que podrían asumir ese reto”.

Unos compañeros de CC con los que se reunió este jueves en la asamblea que, según De la Hoz, se desarrolló “con tranquilidad, con mucha ilusión y muchas ganas de empezar a trabajar esta nueva dirección del partido en Arrecife”. Además, ha destacado que estuvieron “arropados por los concejales” y que hay una “simbiosis total y buena sintonía entre el muevo comité y los compañeros que tienen que afrontar el día a adía en el Ayuntamiento de Arrecife”.