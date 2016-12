El secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote, David de la Hoz, asegura que se siente "respaldado" por sus compañeros de partido tras la sentencia que confirma la anulación del último Congreso en el que resultó elegido para este cargo. En sus primeras declaraciones tras la decisión judicial de la Audiencia Provincial de Las Palmas, adelantada el pasado 16 de diciembre por La Voz de Lanzarote, De la Hoz ha explicado que ya han puesto fecha al Congreso insular para el próximo 1 de abril, y considera que con eso se da "cumplimiento en parte o en su totalidad a lo que se nos pide, que es la realización del Congreso".

La decisión se adoptó este martes en la asamblea de Coalición Canaria en Lanzarote, que analizó las consecuencias de este fallo judicial y decidió fijar la fecha para el próximo Congreso. “Lo he consultado con la Ejecutiva Nacional. Lo he consultado con el señor (José Miguel) Barragán. Me ha dicho ‘tira para adelante y convoquemos Congreso’. Me siento respaldado por los compañeros”, ha explicado De La Hoz en Radio Lanzarote Onda Cero.

La nueva sentencia, dictada el pasado 28 de noviembre, volvía a dar la razón a los dos militantes que presentaron la demanda, al entender que el partido “no respetó el derecho de los afiliados a participar en igualdad de condiciones en la actividad del partido”. Concretamente, lo que hizo entonces la dirección de CC fue aplicar distintos métodos para elegir a los compromisarios que acudirían al Congreso. La primera sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, afirmaba que el sistema elegido “perjudicaba gravemente a otros, pues implicaba cambiar las reglas del juego. Es decir, el funcionamiento del partido una vez iniciada la celebración de las distintas asambleas locales de elección de compromisarios”.

"No se pone en duda cómo se realizó el sistema"

Para el secretario de Coalición Canaria en Lanzarote, la sentencia no entra a valorar si la elección de compromisarios se hizo de una forma correcta o no. “Simplemente se cuestiona la decisión del sistema, que era un sistema de listas abiertas y no de listas cerradas. En el reglamento del Congreso no especificaba que se tuviera que adoptar un sistema u otro. En nuestros estatutos sí pone que se tiene que hacer con listas abiertas. Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, eligió sus compromisarios con listas abiertas y allí nadie impugnó. No se pone en duda cómo se realizó el sistema, sino que había que buscar todos los comités la misma fórmula”, ha apuntado en Radio Lanzarote.

En cuanto a la valoración de la sentencia que están realizando las personas que integraban el sector crítico, la mayoría de los cuales ya no está en la formación, De la Hoz ha indicado que más allá de la "satisfacción persona"l que puedan tener algunos de que "les dieron la razón", él sigue “considerando que las cosas se hicieron por lo menos correctamente”.