El ex candidato a la presidencia regional del PP en Canarias, Enrique Hernández Bento, ha presentado una demanda de juicio contra el partido ante Juzgado de Primera Instancia número 4 de Las Palmas, en la que denuncia presuntas irregularidades cometidas en el proceso de elección de candidatos. Proceso que ha culminado con la elección de Asier Antona como único candidato a presidir el PP canario. “Por el bien del PP de Canarias, espero que la Justicia resuelva cuanto antes todo lo acontecido y, en su caso, depure las responsabilidades que considere oportunas”, ha detallado en un comunicado.

Hernández Bento ha explicado que ya denunció ante el propio Comité Organizador distintas irregularidades, aportando "pruebas" de éstas y “advirtiendo de que de no tomar las medidas oportunas, me reservaba el derecho de acudir a la Justicia”. Ha argumentado que no sería “coherente permanecer impasible” ante lo que había puesto en conocimiento ante el COC y ha asegurado no ha obtenido respuesta de este órgano a sus denuncias. Motivos por los que ha acudido a los juzgados, como había anunciado.

Entre las "irregularidades" denunciadas por Hernández Bento, según ha expuesto en el comunicado, se encuentra “la falta de neutralidad del Comité Organizador (COC), falta de transparencia, uso ilegitimo del censo electoral, control de los ingresos de los afiliados que se ponían al día para poder participar en el proceso" y "oscurantismo en todas las decisiones adoptadas por el COC”.

"¿Sólo tendrán cabida los que estén de acuerdo con Antona"

Hernández Bento se ha referido a las declaraciones de Asier Antona, tras las resultados del pasado jueves, en las que señalaba que a partir de ahora “el que venga a restar, no tendrá cabida en el PP”. Palabras que Hernández Bento no comparte. “Eso es lo no me gusta de él. Nuestro presidente cree que la crítica, el no compartir ideas o planteamientos, el no estar de acuerdo con algunas decisiones, es dividir el partido. La pregunta que me hago es: ¿Sólo tendrán cabida en el PP los que estén de acuerdo en todo lo que él diga?”

A juicio del ex candidato a la Secretaría regional del PP, “quizás esa actitud explique muchas de las cosas que hemos vivido durante las últimas semanas en este proceso congresual. Muchos compañeros nos han tratado como enemigos y nos han acusado de ir contra el partido, de querer romper el partido. Veían como algo anormal el que algunos nos presentáramos a un proceso de democracia interna”, ha señalado, indicando que se presentó a un “proceso libre y democrático, junto a otros compañeros que teníamos una visión distinta de las cosas”. En este sentido, ha afirmado que no le gusta lo que ve en su partido.

El ex candidato a la Secretaría regional del PP ha señalado que cuando se presentó al congreso lo hizo defendiendo el valor de los afiliados y que seguirá siendo afiliado porque “creo en los valores que representa mi partido”. No obstante, ha señalado que “no puede pasar por alto que otras personas dañen al partido con actuaciones y formas que entiendo vulneran la legalidad vigente”.