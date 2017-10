El grupo de gobierno del Cabildo hizo una oferta a los trabajadores de los Centros Turísticos que “sabía” que “no se podía ejecutar” y que era “ilegal”. Así lo sostuvo este lunes el consejero de Hacienda de la Corporación, Luis Arráez, durante el Pleno extraordinario celebrado en el Cabildo. En su intervención, Arráez comenzó expresando el “total apoyo” de Coalición Canaria a la “gestión realizada” por su compañero Echedey Eugenio y por la “dirección” de los CACT. Y a continuación, desveló detalles sobre los acuerdos que ofrecieron antes de que se iniciara la huelga.

“Lo único que han hecho en este conflicto es un esfuerzo tremendo, primero, para tratar de evitarlo, ofreciendo, como algunos aventurábamos y les dijimos, ofreciendo cosas que sabíamos que no se podían ejecutar, que eran ilegales, pero que merecía la pena explorarlas, para evitar este conflicto”, señaló Luis Arráez. Además, añadió que él mismo realizó esas advertencias, entre otras cosas en el Consejo de Administración de los Centros.

“Claro, no teníamos informes por escrito, porque no había llegado la propuesta aquí, a este Pleno”, añadió. Sin embargo, lo cierto es que el grupo de gobierno sí intentó adoptar acuerdos en el Pleno del Cabildo durante la huelga. Fue el pasado 1 de septiembre cuando Pedro San Ginés convocó un Pleno extraordinario y urgente, aunque finalmente no pudo celebrarlo por la negativa de la oposición, que en ese momento ya ostentaba la mayoría.

San Ginés convocó el primer Pleno sin informes

En ese momento, lo que cuestionaron el PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos y Somos Lanzarote es que el presidente no había informado de lo que pretendía aprobar, ni había aportado documentación, por lo que votaron en contra de la urgencia de la sesión. A continuación, reclamaron que se convocara otra sesión con un nuevo orden del día, para que se votara el acuerdo que habían alcanzado estos grupos con el Comité de Huelga de los Centros. Ese Pleno fue el que se terminó celebrando finalmente este lunes, casi mes y medio después, ya que San Ginés agotó los plazos legales sin convocarlo y se le acabó poniendo fecha por imperativo legal.

A raíz de esa solicitud de la oposición, el presidente sí encargó los informes que no había pedido hasta ese momento, ni siquiera para analizar la viabilidad de lo que el grupo de gobierno estaba ofreciendo a los trabajadores. “Sí que los conocíamos de voz y nos decían que eran ilegales. Que no se podía hacer porque se incumplía con la Ley de Presupuestos Generales del Estado”, reconoció Arráez este lunes. Ahora, tanto él como San Ginés se aferran a esos informes para sostener que la propuesta de la oposición es “ilegal” y “nula de pleno derecho”, aunque también admiten que ocurría lo mismo con lo que propusieron desde la empresa antes de iniciarse la huelga.

“¿Sabe por qué pedimos los informes ahora? Porque es cuando han forzado ustedes este Pleno”, respondió San Ginés al portavoz de Podemos, Carlos Meca, cuando el consejero pidió explicaciones sobre por qué no se habían solicitado antes esos dictámenes.

“No era tan ilegal hasta que lo propusimos nosotros”

Por su parte, el consejero de Somos Lanzarote, Tomás López, reprochó a Arráez sus palabras y su apoyo a la gestión de Echedey Eugenio y del consejero delegado de los Centros, José Juan Lorenzo. “Felicita a sus compañeros porque llegaran a ofrecer cosas que por oídas eran ilegales”, “dicen que iban a dejarlo correr”, “que como lo proponían ustedes no era tan ilegal, hasta que lo propusimos nosotros”, cuestionó.

Además, también respondió a las palabras de San Ginés, que durante la sesión afirmó en varias ocasiones que acudía “tranquilo” a ese Pleno. “Nunca he venido al Pleno con tres informes que avalan el criterio del grupo de gobierno”, llegó a afirmar el presidente, ante lo que López respondió ironizando sobre la ausencia de informes en algunas decisiones adoptadas por el presidente, y también sobre cómo se han elaborado otros dictámenes. “Señor San Ginés, no hable de informes. Hable de otra cosa, del tiempo que hace hoy, que está muy bueno, pero no de informes”, pidió el portavoz de Somos, subrayando que “sabemos quién le hace los informes”.

Además, tanto él como el resto de grupos de la oposición contradijeron a San Ginés y coincidieron en señalar que el informe de Intervención no es “desfavorable” y no dice en ningún momento que el acuerdo que alcanzaron con el Comité de Huelga, y que se aprobó este lunes en el Pleno con el voto en contra del grupo de gobierno, sea “ilegal”.