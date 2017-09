El Gobierno de Canarias contabiliza 27 vertidos al mar no autorizados en Lanzarote

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, presentó este miércoles en el Parlamento regional un avance de los datos obtenidos en la elaboración del Censo de Vertidos 2017, en el que se recoge que en Lanzarote se han contabilizado 33 vertidos, de los cuales 27 "no tienen autorización" aunque nueve de ellos "están tramitándola"

En el conjunto de Canarias, según explicó Barreto, se registran 355 vertidos al mar, de los que sólo 109 (el 31 %) cuentan con la preceptiva autorización, mientras que 246 carecen de ella. Respecto a esta última cifra, aclaró que 71 vertidos no autorizados estarían en proceso de tramitación de la autorización y 12 están en situación de autorización ya vencida.

Por islas, es en Tenerife donde el censo constata un mayor número de vertidos, un total de 146, de los que 89 (un 61 %) no cuentan con autorización. De ellos, 19 están actualmente en trámite para conseguirla. Le sigue Gran Canaria con 109 vertidos censados, 77 de ellos sin la preceptiva autorización (un 71 %), de los cuales 17 están en proceso de trámite. Lanzarote, como ya se ha señalado anteriormente, registra un total de 33 vertidos, de los cuales 27 no tienen autorización (un 82%), si bien, nueve de ellos están tramitándola. En Fuerteventura, por su parte, se contabilizan 35 vertidos, de los cuales 27 no cuentan con autorización (un 77 %), estando cuatro de ellos en proceso de trámite. En La Palma, de los 17 vertidos censados, 14 no cuentan con autorización (un 82 %), si bien, cinco de ellos están en trámite. La Gomera registra un total de nueve vertidos, de los que seis no cuentan con autorización, aunque cinco ya la están tramitando. Por último, en El Hierro, ninguno de los seis vertidos censados es de aguas residuales urbanas (se trata de aliviaderos de depósitos de riego o piscinas, entre otros) y dos de ellos están tramitando la autorización.

El documento definitivo del Censo de Vertidos 2017 estará finalizado en el mes de noviembre, cuando termina el plazo estipulado para su elaboración.

Llamamiento a todas las administraciones

La consejera pidió en su intervención voluntad y compromiso a todas las administraciones en el ámbito de sus competencias para dar solución definitiva a los vertidos sin autorizar e hizo un llamamiento a los partidos políticos para abordar un problema "que no es de hoy ni de hace una década, sino que arrastramos desde siempre en Canarias".

Nieves Lady Barreto recordó las competencias de cada administración en esta materia, señalando que la depuración de aguas es responsabilidad municipal, tal y como regula la normativa estatal y canaria, debiendo contar, además, con la autorización del Consejo Insular de Aguas del cabildo correspondiente. Corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias otorgar las autorizaciones en materia de vertidos al mar pero, si se realiza dentro del dominio público hidráulico, el órgano competente es el Consejo Insular de Aguas, explicó.

Nieves Lady Barreto destacó que es el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el que ostenta las competencias para conceder la ocupación del dominio público marítimo terrestre, que es un trámite preceptivo para poder dar una autorización de vertido al mar. En este sentido, informó de que existen en estos momentos 30 expedientes en manos de la Dirección General de Costas a la espera de autorización, algunos de ellos desde 2010.

Siguiendo con el marco competencial, la consejera señaló que el régimen sancionador corresponde a la Agencia Canaria del Medio Natural (antes, APMUN), mientras que la Viceconsejería de Medio Ambiente ejerce la función de inspección ordinaria de los vertidos al mar autorizados, destacado la coordinación con la que trabajan ambas en la remisión de información y la tramitación de expedientes sancionadores.

"En Canarias no se otorgan autorizaciones de vertidos al mar sin que se exija en la misma el correspondiente tratamiento de depuración. De ahí la importancia de que todos los vertidos cuenten con autorización y que aquellos que la tengan presenten el preceptivo Programa de Vigilancia y Control (PVC) para corroborar que se aplica el tratamiento adecuado", enfatizó Barreto.

Nives Lady Barreto recordó durante su intervención que en Canarias se han realizado tres censos de vertidos. El primero de ellos se inició en 1998 y tardó cinco años en realizarse y el segundo se elaboró entre octubre de 2006 y mayo de 2009. "El Censo de 2017, del que hoy presentamos un avance, estará concluido en noviembre. Fue una prioridad de este Gobierno desde su toma de posesión a mediados de 2015, pero hubo que esperar hasta la aprobación de los presupuestos de 2016 para acometer el trabajo", concluyó.