El director de Salud afirma que un informe desaconseja la radioterapia por falta de especialistas

El director del área de Salud de Lanzarote, Erasmo García, ha afirmado que existe un "informe técnico" que “dice y aconseja que a corto y medio plazo no va haber unidad de radioterapia” en la isla, “pero no por problemas económicos sino por un problema funcional”. En este sentido García, ha detallado que el problema es que “no se consigue el personal adecuado para poner la radioterapia en Lanzarote” ya que se trata de profesionales muy específicos que en estos momentos “no hay”. “Es un tema muy complicado”, ha añadido, insistiendo en que se trata de radiofísicos o especialistas en dosiometría que “la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia dice que debe tener esa unidad”.

En declaraciones a Radio Lanzarote-Onda Cero, García ha señalado que estas dificultades no sólo se dan en Lanzarote sino también “en Fuerteventura o en cualquier parte del territorio nacional”. El director del área de Salud de Lanzarote ha indicado que esta situación se da también en el hospital Juan Negrín, de Las Palmas. El informe en cuestión al que alude fue elaborado por la Dirección de Programas Asistenciales de la anterior Consejería de Sanidad.

No obstante, el responsable del área de Salud de Lanzarote ha señalado que este hecho no debe suponer que deje de reclamarse una unidad de radioterapia. “Nosotros entendemos que no debemos de dejar de reivindicarla. Tendríamos que seguir reivindicando que haya una unidad de radioterapia aquí y donde haga falta”, ha manifestado. García ha señalado que así se lo han trasladado a la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote (Afol) en las reuniones que han mantenido.

"Fuerteventura no se nos ha adelantado"

También ha insistido en que el informe en cuestión dice que "si en todo caso hay una isla que primero debe tener radioterapia es Lanzarote". En su opinión, el hecho de que en Fuerteventura se hayan iniciado los trámites para construir el búnker previo a una unidad no significa que la isla vecina se haya adelantado. "Fuerteventura no se nos ha adelantado. Lo único que tiene es el búnker", ha apostillado.

En cuanto a la construcción del búnker de radioterapia en Lanzarote, García ha recordado que el Cabildo va a poner suelo a disposición de Sanidad para hacerlo. “Pero no le voy a decir que va a ser pasado mañana porque eso lleva un procedimiento”, ha afirmado en Radio Lanzarote-Onda Cero, añadiendo que “hay que hablarle claro a la gente y no hay que esconderse en esas cuestiones”.

García ha subrayado que a lo que sí se han comprometido ya desde Sanidad es a “mejorar la atención a los pacientes, mejorar los traslados, acompañar a los pacientes y hacerles más sencillos esos traslados al Hospital Juan Negrín”. Hospital éste en el que García ha asegurado que se encuentran “los mejores especialistas”. En este sentido ha afirmado que si él tuviese que llevar a algún familiar a darle radioterapia en estos momentos lo llevaría “al Negrín, sin lugar a la menor duda”.

Reestructuración sección de Digestivo

Por otra parte, García también ha desmentido las afirmaciones que recientemente realizaba la jefa de sección de Digestivo del Hospital José Molina Orosa indicando que no se está haciendo el sistema de detección de cáncer de colón porque no cuentan con los recursos necesarios. El director de Salud ha señalado que en estos momentos se dispone de “cuatro torres de endoscopia de última generación, dos gastroscopios de última generación y cinco colonoscopios de última generación”.

En opinión de García, “posiblemente esta sección a lo mejor hay que reestructurarla mejor, pero no es por falta de aparataje”. En esta línea, ha detallado que para este 2017 había previstas cuatro salas de endoscopia y que en estos momentos sólo hay dos. “Estamos pendientes de que el servicio de hospital de día se mejorara. Y ahora en este 2017 se van a poner otras dos salas más y ya tenemos las cuatro salas de endoscopia”, ha explicado. No obstante, ha señalado que las dos que funcionan en este momento sólo trabajan por la mañana cuando también ”podrían trabajar por la tarde, con lo cual ya tendríamos las cuatro salas”. A su juicio “a lo mejor es un problema de organización de esa sección y no tanto de falta de aparataje”. No obstante, ha reconocido que hay que “seguir mejorando”.

En cuanto a los medios humanos de la sección de Digestivo del José Molina Orosa, García ha destacado que tiene un ratio de facultativos por población más elevado que el resto de Canarias. “Lanzarote está sobre 4,3 especialistas por cada 100.000 habitantes y en el resto de Canarias están sobre 3,2”, ha indicado.

Pruebas en Atención Primaria

Igualmente ha afirmado que el programa de prevención del cáncer de colon sólo se está desarrollando en cuatro comunidades, entre ellas Canarias, “donde se desarrolla en Gran Canaria y Tenerife pero por un tema poblacional”. Aun así ha señalado que en Lanzarote en Atención Primaria se realizan las pruebas pertinentes a aquellas personas “que tienen un riesgo elevado de contraer cáncer de colon por algún motivo determinado”. Se les practica la prueba y “se les da prioridad para hacerles la colonoscopia”. Además, esta práctica se sigue igualmente, según García, con “aquellas personas que tienen más de 50 años que van a Atención Primaria y, aunque no estén en una población de riesgo, quieren realizarse la prueba”.

Por otra parte, el director del área de Salud de Lanzarote también se ha referido en Radio Lanzarote-Onda Cero a otras reivindicaciones sanitarias de la isla. Así ha señalado que la segunda ambulancia medicalizada estará funcionando a lo largo de este año 2017, aunque no ha concretado el mes.