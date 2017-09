Ganemos denuncia que Arrecife transfirió 400.000 euros de "partidas sensibles y necesarias" a Festejos

Los concejales de Ganemos en el Ayuntamiento de Arrecife, Leticia Padilla y Daniel Cabecera, han denuciado que el grupo de gobierno transfirió, entre los meses de julio y agosto, "400.000 euros de partidas tan sensibles y necesarias como es el funcionamiento de los colegios al área de Festejos".

Concretamente, según los ediles de Ganemos, se hicieron tres transferencias, la primera, el 19 de julio, de 20.000 euros, "de equipamientos culturales y museos, mobiliario a fiestas populares y festejos". El 4 de agosto se hizo otra transferencia según Ganemos de 100.000 euros de "funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial a fiestas populares y festejos" y el 10 de agosto una última, también de 100.000 euros, "de equipamientos culturales y museos, mobiliario a fiestas populares y festejos".

"Nos parece indignante que con las carencias que tienen los centros de enseñanza de nuestro municipio, por no hablar de los equipamientos culturales con, por ejemplo, nuestros centros socio-culturales abandonados y repletos de sillas y mesas rotas, o el Centro Cívico con una puerta que no se puede abrir por problemas con el motor, se haya transferido semejante cantidad de dinero para celebrar eventos de unos pocos días", critican los concejales de Ganemos.

Desde la formación apuntan que son "conscientes" de que "tanto Coalición Canaria como PSOE y PIL usan las fiestas para garantizarse una buena cantidad de votos en los barrios de la capital, derrochando un dinero que no es suyo". "Ya nos parece más que suficiente la cantidad asignada a festejos, una de las áreas más cuantiosas en los presupuestos anuales, pero que encima se quite el poco dinero destinado a los colegios para cosas tan básicas como pintar, comprar pizarras, pupitres, sillas, etc., nos parece el colmo de la irresponsabilidad y de la indecencia política", consideran.

Por todo ello, Ganemos denuncia estos hechos y exige "explicaciones, sabiendo de antemano que no van a dar ninguna razonable, al menos para que los ciudadanos sepan qué clase de prioridades tienen los gobernantes que han elegido con sus votos o sus abstenciones".