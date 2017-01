“Existe un deseo por parte de Podemos y el PSOE para desalojar a CC del Gobierno canario"

Podemos considera "una oportunidad" la actual situación política en Canarias "para propiciar un cambio real en el Archipiélago". Así lo ha manifestado la secretaria de organización, Conchi Moreno, al término de la reunión que el partido ha mantenido con el PSOE. En ese encuentro, ambas formaciones "han coincidido", según Podemos, en que "es necesario trabajar para buscar los espacios que favorezcan ese cambio, siempre que sea un cambio progresista que suponga un giro a las políticas que se han desarrollado en las islas”.

A la reunión también han asistido la portavoz y la coordinadora del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana y Concepción Monzón. Santana ha afirmado que “existe un deseo por parte de las dos fuerzas para desalojar a CC del Gobierno porque es el responsable de la situación económica y social por la que está atravesando Canarias”. Además, ha recordado que Clavijo salió investido “con un programa que ya no existe y con unos apoyos que ya no tiene”.

No obstante, incluso sumando a Nueva Canarias, no sumarían apoyos suficientes para presentar una moción de censura, que tendría que ser respaldada también por el PP. “Desde Podemos –asegura Moreno - apostamos por un gobierno progresista, un gobierno en minoría del Partido Socialista pero con los apoyos suficientes, algo que no tiene Coalición Canaria”. La secretaria de organización también considera que “cualquier otra opción, como poner al Partido Popular en el gobierno, sería perder la oportunidad de cambio”.

Una afirmación que comparte Santana, porque considera que “no tendría mucho sentido presentar una moción de censura por presentarla, para que todo siga igual”. “En ese escenario -afirma- no van a encontrar a Podemos, pero sí van a encontrarnos siempre para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”.

Entre los temas fundamentales que Podemos considera que deben consensuarse entre los partidos de la oposición, para intentar sacarlos adelante durante esta legislatura, está la reforma del sistema electoral, así como también modificar la estructura de la administración canaria para avanzar hacia una Canarias más cohesionada.