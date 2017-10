Un ex senador de Ávila y otro de Mallorca escriben cartas de apoyo a Marcos Hernández de cara al Congreso insular del PSOE

Un ex senador socialista de Mallorca y otro de Ávila han escrito sendas cartas dando su apoyo a Marcos Hernández como candidato a la Secretaría General del PSOE en Lanzarote, de cara al Congreso que se celebrará este fin de semana y en el que se medirá con la actual secretaria insular del partido, María Dolores Corujo.

“Mi primera impresión es que era un joven simpático, y no me confundí, pero pronto comprobé que era mucho más”, afirma en su escrito José María Burgos, al hablar de cómo conoció a Marcos Hernández cuando ambos coincidieron en el Senado. “Marcos Hernández, además de los valores esenciales del socialismo, es de esas personas que nada más verlas transmiten esas cualidades que definen la bonhomía: honradez, lealtad, laboriosidad, cercanía... ¡Y todo eso da mucha confianza!”, sostiene por su parte Joaquín Bellón, que firma como “médico jubilado” y “exsenador socialista”.

Éste es el contenido íntegro de las dos cartas que han remitido a los medios.

Marcos Hernández: ejemplo de militante capaz

Conocí a Marcos en el año 2004 recién elegido senador por Lanzarote. Fue justo en la toma de posesión en el Senado.

Mi primera impresión es que era un joven simpático, y no me confundí, pero pronto comprobé que era mucho más. Descubrí que poseía todos y cada uno de los valores esenciales del socialismo; transmitía pese a su juventud, una seguridad digna a tener en cuenta. Defendía con fuerza y entusiasmo su amor por Lanzarote y Canarias como a pocos he visto en mis 12 años de senador.

Marcos transmite credibilidad y certidumbre, justo lo que necesita el partido en estos momentos.

Cuando me enteré de su intención de presentarse a la secretaría del partido me llevé una gran alegría, porque me parece la persona ideal para dirigir un proyecto auténticamente socialista sin retorcimientos ni gaitas.

Por eso, estoy seguro que los militantes no se confundirán el domingo y votarán a Marcos porque entre otras virtudes, es una persona capaz.

*José María Burgos, jubilado. Ex-senador, ex-diputado, ex-alcalde, ex-secretario de organización PSOE Ávila y desde el 8 de octubre de 2017 presidente comisión provincial de ética y garantías del PSOE en Ávila

Escrito apoyo candidatura secretario general PSOE Lanzarote a Marcos Hernández

Los motivos por los que las personas militan en las organizaciones políticas suelen ser muy variados; pero con certeza que en la mayoría de los militantes el idealismo prevalece.

Marcos Hernández, además de los valores esenciales del socialismo, es de esas personas que nada más verlas transmiten esas cualidades que definen la bonhomía: honradez, lealtad, laboriosidad, cercanía... ¡Y todo eso da mucha confianza!

En los partidos políticos, para representar a la organización, la elección de los mejores del grupo debe de hacerse por mérito, capacidad y compromiso. Esa debe de ser la tónica que dignifique su función y, por extensión, a su militancia.

Marcos Hernandez, con su militancia comprometida, limpia la percepción negativa, cada vez más extendida entre la población, de que los partidos políticos se están debilitando en su función esencial de representación popular y de participación política, porque Marcos transmite credibilidad y certidumbre en el proyecto que defiende, porque su proyecto es servir a la política con el orgullo de contribuir a conseguir una sociedad más justa e igualitaria, sin esperar prebendas a cambio y asumiendo los riesgos que ello conllevaba. Esta actitud es la que da solidez a un modelo de partido y lo que hace que la militancia sea vista dignamente por la sociedad. Y ese ejemplo es el que sirve para que aún sigan existiendo militantes.

Trabajamos juntos en el Senado hace más de diez años, y ya entonces, además de su exultante militancia, demostraba una madurez avalada por su eficaz trabajo legislativo. Es de las personas que hacen creíble un proyecto.

*Joaquín Bellón, médico jubilado y exsenador socialista