Eva De Anta: “La decisión de la peatonalización de la avenida es irreversible”

“La decisión de la peatonalización de la avenida es irreversible”. Así ha respondido la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, a todas las voces que se han unido para pedir la apertura de la vía y que en la tarde de este martes se concentraron en una convocatoria organizada por 13 asociaciones empresariales. “Pero no porque lo diga yo, sino porque la obra que se ejecutó esta dimensionada para el uso que le estamos dando”, ha asegurado De Anta.

La alcaldesa de la capital, en declaraciones a Radio Lanzarote-Onda Cero, ha explicado también que “las competencias de ordenación del tráfico recaen en la Alcaldía y el acuerdo plenario no tiene fuerza legal para imponer su cumplimiento”. Una afirmación con la que responde, entre otros, al PIL, que este martes tachó de “dictatorial” o “arrogante” su postura, y también al presidente de la Cámara de Comercio, José Torres, que este miércoles también ha calificado de “triste” que ”haya que estar saliendo otra vez a la calle, como en su día se salió, a reclamar democracia porque no se cumplen los acuerdos que se toman por las mayoría, que en este caso están representadas por el pueblo”.

En relación a las competencias, De Anta ha destacado también que entiende “que Julio Romero y su gente del Casino Club Náutico no conozcan cómo funciona el Ayuntamiento, pero sí los partidos políticos que participaron en esa concentración” y que, por lo tanto, “no se debe engañar a la gente”.

“Son recomendaciones, sugerencias, no exigencias”

Por otra parte, la alcaldesa de Arrecife ha contestado a la comunicación de la Dirección General del Comercio de Canarias. De Anta ha explicado que lo que pudo apreciar en la carta “son recomendaciones, sugerencias, no exigencias, puesto que había en el primer informe las dos opciones”. “Creo que la directora de Comercio desconoce absolutamente que desde hace seis meses tenemos la guagua gratuita lanzadera, que recorre la avenida, más luego todas las medidas que hemos puesto de señalización de los parkings, además del cambio de sentido de algunas calles, pendiente de otras porque saben que tenemos las obras de Canal Gestión”, ha apuntado De Anta, sobre el punto del escrito en el que se le reprochaba que no haya establecido “un transporte gratuito que conecte los aparcamientos”.

“Y le recuerdo a la directora general que en aquel informe, una vez implantada el servicio de guagua lanzadera gratuita, la restricción de tráfico era una condición indispensable”, ha añadido la alcaldesa de la capital, apuntado que es algo que "dice la directora general" en el comunicado y que, por ello, "hay que ser coherente y contar la verdad a la gente de Arrecife”.

También De Anta ha criticado, “sobre todo, las formas” de la Dirección General de Comercio, señalando que, en un primer momento, supo del escrito por los medios de comunicación y que por eso cree “que no es la forma más adecuada entre instituciones públicas”. “Tenemos que ser absolutamente escrupulosos y respetuosos entre instituciones públicas y las cosas hay que contarlas”, ha añadido.

"El abrir la avenida en un sentido aislaría los bares de Arrecife"

En cuanto a la opción de apertura de la avenida marítima de la capital, la alcaldesa ha afirmado que “el abrir la avenida al tráfico rodado en un sentido aislaría los bares de Arrecife”. “Hemos hecho una apuesta por el transporte público, por los taxis, y si fuera en un solo sentido haríamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, ha apuntado, señalado que sería “un agravio comparativo con la gente que puede acceder al centro”. En el sentido contrario, el presidente de la Cámara de Comercio, José Torres, ha señalado que “lo que soluciona es la penetrabilidad en la ciudad, porque lo que no se puede hacer es meter el tráfico en el interior”, asegurando también que “no hemos visto una ciudad que meta el tráfico en las vías interiores”.

“Poner en valor que a nosotros sí nos preocupa el tejido comercial y, de hecho, ya estamos preparando medidas y acciones conjuntamente con ellos. Ya nos hemos reunido para poner y darle incluso más vida aún”, ha señalado la primera edil en relación a las quejas que tienen desde estas organizaciones empresariales.

Pese a esto, el presidente de la Cámara de Comercio ha declarado que “desgraciadamente esto no avanza y estamos viendo que al final el centro de la ciudad sigue siendo cada vez más triste y si seguimos así pues, desgraciadamente, quizá la planta comercial se tiene que plantear trasladarse a otra zona de la ciudad para intentar que le puedan seguir dando de comer a sus familias”. "Algo que no entienden muchos de ellos porque no tienen ni oficio ni beneficio, pero tienen 4.000 euros de sueldo a final de mes garantizado”, ha criticado José Torres.

"Mi más absoluto respeto a quienes se manifiestan"

“Se ha podido comprobar que su postura es minoritaria, no solo en la ciudad, sino creo que además entre sus propios asociados y afiliados, pues fueron muy pocos (a la manifestación convocada este martes). Yo creo que pude contar a lo mejor unas 20 personas por cada una de las asociaciones”, ha afirmado la alcaldesa. Sin embargo, ha mostrado su “más absoluto respeto a quienes se manifiestan, independientemente del número de asistentes” “Yo como socialista siempre estaré atenta a la gente y especialmente cuando sale a la calle a protestar”, ha asegurado De Anta, señalando que lo hace “no como otros”. Así, ha recordado “las palabras casi insultantes e irrespetuosas de la presidenta del PP cuando esta isla salió masivamente a la calle a decir que no a Repsol”.

“Las ciudades deben tender y están tendiendo a la peatonalización y no se trata de la nostalgia del paseo en coche por la avenida, que es lo que sucede en Arrecife”, ha señalado Eva de Anta, apuntando que “al final lo de salir de la zona de costumbre o de la comodidad, mal entendida, nos lleva a entender que los procesos de peatonalización en la villa de Teguise, en Las Palmas de Gran Canaria, en La Laguna, o en la ciudad Madrid, llevan su proceso y llevan también esa incomprensión en un primer momento pero que llevarán a beneficios a largo plazo”.

Igualmente, ha destacado que “el Plan Director de las zonas abiertas llevaba una propuesta de movilidad, no un plan, y esa propuesta de movilidad fue preparada y estudiada con la arquitecta con la que se preparó el Plan Director”. Además, “Inodelvia Torres, la concejala de Movilidad, propuso al principio de la legislatura en colaboración con el Cabildo la elaboración y ejecución de un plan de movilidad para Arrecife y creo que, si no en estos días, se ha adjudicado o se va a adjudicar el estudio del plan de movilidad de Arrecife para su posterior ejecución”.