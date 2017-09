Echedey Eugenio cree que la oposición "no puede pedir" que el pleno de los Centros "se haga con urgencia"

El consejero de Turismo del Cabildo cree que PSOE, Podemos, Somos, Ciudadanos y Partido Popular "no pueden pedir" que se convoque "con urgencia" el pleno extraordinario solicitado por ellos para debatir la propuesta que pondría fin al conflicto en los CACT al haber votado ellos "en contra" de la urgencia del pleno que Pedro San Ginés convocó tras dos semanas de huelga.

Hay que recordar que, a cambio, la oposición propuso que se convocara un pleno alternativo esa misma mañana en el que no sólo se debatiera la propuesta que pretendía elevar el presidente, sino también ese acuerdo negociado por la mayoría de los grupos políticos con el Comité de Empresa de los Centros. Sin embargo, Eugenio les acusa de haber sido ellos los que han impedido debatir sobre el conflicto en los CACT.

"El tema de la huelga no se ha debatido porque la oposición lo impidió votando en contra de la urgencia el pasado viernes. Entonces, aquellos que dijeron que no era urgente, no pueden pedir ahora que se haga con urgencia. Yo creo que es importante ser serios en esto, ha señalado Echedey Eugenio en Radio Lanzarote-Onda Cero. "Se quiso debatir en el pleno y dar cuenta de los informes jurídicos, de Intervención, de los de Recursos Humanos, del proceso de negociación, del Tribunal Laboral Canario y la oposición se negó a ello", ha insistido.

Solicitan informes sobre la propuesta presentada por la oposición

Eugenio ha revelado además que se han pedido "los informes pertinentes" sobre la propuesta consensuada por PSOE, Podemos, PP, Somos y Cs con el Comité de Empresa y que pondría fin al conflicto. "Cuando los tengamos, se convocará el pleno sin ningún problema", ha asegurado.

Sin embargo, preguntado por cuál cree que podría ser la fecha de celebración de dicho pleno, el consejero ha apuntado que no sabe "cuándo se cumplen los 25 días hábiles", que serían los días en los que quedaría convocada la sesión pero si se agotara el plazo legal revelando así cuál podría ser la intención del grupo de gobierno. Y es que, tal y como ha explicado, "son 15 días para convocar voluntariamente y, si no se hace, queda convocado automáticamente para el décimo día a partir de ahí". Además, Eugenio ha dicho que entiende que si el presidente, que "es quien convoca", ya ha dicho en algún medio de comunicación que se agotarán los plazos, "así será"

Por otro lado, el consejero de Turismo ha reconocido el "esfuerzo" que los trabajadores hicieron "en limpieza, jardinería y demás" para que los Centros Turísticos pudieran abrir sus puertas el pasado 4 de septiembre, un día después de que la plantilla anunciara que suspendía la huelga a la espera del pleno solicitado por la oposición. No obstante, Eugenio ha apuntado que, a pesar de ello, "cuesta arrancar una infraestructuras tan grandes" y se ha sido "lento". "Creo que ya hoy tenemos todos los Centros abiertos en materia de restauración, porque dependemos de terceros para reponer el producto que se tuvo que retirar y, tras 20 días cerrados, había que reponer las neveras. "Eso se hace de forma gradual y además queríamos hacerlo con toda la calidad que los Centros merecen dar a sus clientes", ha concluido.