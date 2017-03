Duarte responde al PP y asegura que el Plan de Seguridad del Carnaval "cumplía con la legalidad"

El concejal de Festejos de Arrecife, David Duarte, ha desmentido las acusaciones del grupo popular en las que atribuían a una negligencia por parte del Ayuntamiento el accidente que se produjo durante la retirada de carrozas del Coso y en el que una mujer resultó herida de gravedad. Duarte ha señalado que el Plan de Seguridad del Carnaval de la ciudad “cumple estrictamente la legalidad vigente”. El edil responsable del área de Festejos ha asegurado a La Voz que el Consistorio contaba con “los informes técnicos previos” pertinentes de un ingeniero “autorizando” a llevar a cabo la cabalgata del Carnaval.

También ha negado que la caseta de coordinación de mandos, a la que según el PP estaba enganchado el cable contra el que chocó la grúa que portaba la carroza que sufrió el accidente, tuviese que estar contemplada en el Plan de Seguridad. “La caseta no tenía por qué estar en el Plan de Seguridad. Es lo que me dice el ingeniero”, ha reiterado, indicando que se había montado previamente a los días de Carnaval y que se lleva instalando años. De igual modo ha afirmado que “la caseta no ha producido ningún daño”.

Respecto al tendido con el que se produjo el choque, Duarte ha señalado que tampoco era necesario que ese cableado estuviese reflejado en el Plan, ya que se trata de “una instalación eléctrica previa a los actos del Carnaval” y ha subrayado que “la hace una subcontrata y no el Ayuntamiento”. Duarte ha detallado que la instalación “tiene el beneplácito y los informes de correcto montaje”.

"Circularon por ahí camiones de gran tonelaje y con mucha altura"

El grupo popular también había señalado que en el Plan debería haberse incluido la limitación mínima de altura de los tendidos eléctricos a lo largo del recorrido de la carrozas, para que éstas conociesen con antelación los posibles obstáculos.

El concejal de Festejos ha indicado que en el punto donde se produjo el accidente “en los días previos al Carnaval por ahí circularon camiones de gran tonelaje y con mucha altura", aunque no ha podido precisar si la altura del tendido era la adecuada. "No sé si es la correcta o no porque no soy ingeniero”, ha señalado, aunque insistiendo en que cumplieron "a rajatabla" lo establecido por la normativa.

Por otra parte, ha asegurado que la Policía Local puso a disposición del juzgado el pertinente atestado tras el accidente y que, posteriormente, en el Ayuntamiento no han recibido ningún tipo de notificación ni “de demanda”.