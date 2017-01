Denuncian retrasos de varios meses en la tramitación de los carnés de familia numerosa

Esperas que superan los seis meses para conseguir el carnet de familia numerosa en Lanzarote. Ésa es la situación que denuncia Julián Fernández, uno de los padres de familia numerosa de la isla. El suyo no es un caso aislado, según afirma, ya que apunta que hay en torno 450 familias afectadas en la isla. El retraso en la tramitación del documento acreditativo afecta “de una manera importante” a su economía, según ha explicado este padre, que en los próximos días verá hacer a su cuarto hijo.

El problema, tal y como ha relatado en Radio Lanzarote-Onda Cero, es que al no contar con el carnet en cuestión, estas familias no pueden acceder a ayudas y descuentos específicos. En concreto, Fernández ha denunciado que en la actualidad no puede solicitar la ayuda de 1.200 euros anuales que el Ministerio de Hacienda otorga a las familias numerosas o, por ejemplo, los descuentos de “entre 20 y 25 euros por bono social tanto en agua como en la luz”. Este lanzaroteño estima que en estos momentos está dejando de percibir unos 150 euros mensuales por no tener el carnet en cuestión. “Para mí 150 euros al mes en ayudas es una barbaridad de dinero. Y, además, el problema es que preguntas por qué hay tanto retraso y no recibes respuesta”, ha lamentado.

Fernández ha recordado que en junio del año pasado, desde el Gobierno canario ya anunciaron que darían una solución a esta situación, pero “el problema es que cada vez va a peor” y se acumulan más retrasos. "Siempre dan la excusa de que no se ha aprobado el presupuesto. El año pasado me parece que decían que el problema de no tener más personal para llevar a cabo la tramitación es que no estaba aprobado en los presupuestos del Gobierno de Canarias”, recuerda.

"Desidia, dejadez y pasotismo"

Para este padre, que asegura estar preocupado por su situación familiar, es inconcebible “la desidia, la dejadez y el pasotismo de nuestros representantes en temas tan importantes como son la familia o la sanidad”. A juicio de Fernández, el panorama en Lanzarote y Fuerteventura es más complejo ya que “al ser islas menores, no tienes un sitio al que acudir. Por desgracia, no tenemos la oficina al lado de nuestra casa o no podemos coger el coche y en 40 minutos estar allí y preguntar cuál es el problema”. Se queja también de que en el teléfono de información del Gobierno de Canarias “tampoco te atienden”.

De igual forma, Fernández se pregunta cómo en la administración más cercana, en el Ayuntamiento de Arrecife, “se convoca un pleno importantísimo preguntando cuál va a ser la dirección del tráfico de una avenida principal y, en verdad, no se convoca un pleno para decir ‘señores, tenemos más de 400 familias a la espera de unas ayudas que son importantísimas para el bienestar de sus hijos’. Me parece ridículo”.

Este padre de familia numerosa ha insistido en que el Gobierno debería “estar más atento a estos problemas”. En este sentido, ha reiterado que uno vota a un partido o a un político “para que me defienda, para que luche por las cosas principales. Sin embargo, todo el mundo en unas elecciones promete y dice ‘vamos a hacer”, pero luego se queda en el vamos, no dan solución”.