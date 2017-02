C's califica a San Ginés de "experto en lanzar fuegos artificiales" sobre su gestión en el Cabildo

“Pedro San Ginés podría dedicarse a la pirotecnia, porque es experto en lanzar fuegos artificiales y hablar de bondades sobre su gestión en el Cabildo de Lanzarote”. Así lo ha expresado el consejero de Ciudadanos (C's) en la Corporación insular, Benjamín Perdomo, durante la celebración del Pleno de este martes, en el que se han aprobado los presupuestos para 2017 con el voto a favor del equipo de gobierno, la abstención de Nueva Canarias y el rechazo del resto de grupos en la oposición.

Perdomo ha manifestado que “el señor presidente no hace más que aplaudirse a sí mismo diciendo que los presupuestos para este año serán históricos”. No obstante, el representante de Ciudadanos ha llamado la atención sobre el hecho de que los presupuestos “se han vuelto a presentar fuera de plazo” y “figuran las mismas inversiones de años anteriores”.

A juicio de Perdomo “el equipo de gobierno lleva mucho tiempo subido en una bicicleta estática”, ya que “se mueven y dicen hacer mucho, pero la realidad es que no avanzan”. Para el consejero de Ciudadanos “esta comparación se hace palpable especialmente en el tema de los presupuestos”.

Fondos del FDCAN y Relación de Puestos de Trabajo

En este sentido, ha puesto como ejemplo “el grave problema al que se enfrentan con los fondos del FDCAN si no son capaces de ejecutarlo”, y ha lamentado que “es muy probable que no puedan sacarlo adelante”, porque “no tienen proyectos ni una planificación de lo que tiene que ser la isla”.

El consejero de C's ha hecho referencia también a “la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que sigue sin salir”, y ha explicado que “está claro que es escaso el interés de la corporación porque se apruebe, ya que así puede controlar determinados sectores”, lo que contribuye además “a perpetuar la lacra del clientelismo en la corporación”.

Asimismo, ha criticado “la incapacidad del equipo de gobierno para sacar adelante los tres puntos limpios a ejecutar de la isla (Teguise, Tinajo y Haría)”. Perdomo ha añadido que “es muy probable que ocurra lo mismo con la piscina olímpica a la que van a destinar 500.000 euros para su construcción”.

Por último, el representante de Cs ha lamentado que “el plenario haya rechazado las demandas presentadas por C's orientadas a mejorar los presupuestos y realizar proyectos viables”, como por ejemplo “la reconversión del patrimonio arquitectónico de la isla o el impulso de proyectos educativos en colegios e institutos de la isla”.