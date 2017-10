El PSOE responde a San Ginés: "No podemos estar sometidos a sus disparates nocturnos permanentemente"

"No podemos estar sometidos a los disparates nocturnos del presidente del Cabildo permanentemente". Así ha respondido el consejero del PSOE en el Cabildo, José Juan Cruz, al comunicado enviado por Pedro San Ginés a última hora de la noche de este lunes, en el que pedía al PSOE que mandate a Marcos Bergaz para ejecutar el acuerdo sobre los CACT aprobado por la oposición en el Pleno del Cabildo. Antes, San Ginés había propuesto que ejecutaran ese acuerdo la secretaria insular de los socialistas, Loli Corujo, y el propio José Juan Cruz, quienes ni siquiera forman parte del Consejo de Administración.

"Nos tiene acostumbrados este presidente a salir cada dos por tres con estos disparates nocturnos, que él eleva y propone a través de los medios de comunicación, en los cuales no sólo quiere opinar y decidir en el grupo de gobierno del Cabildo y en los consejeros de CC, sino interferir en las decisiones de otros partidos políticos. ¿Pero quién es Pedro San Ginés para decirle al PSOE quién es el representante que debe estar en el Consejo de Administración? Nosotros somos un partido soberano, al igual que cualquier partido con representación en el Cabildo, que elige la persona que quiere que esté en el órgano", ha señalado el socialista.

De esta forma, Cruz ha recordado a San Gines que el representante del PSOE en el Consejo de Administración de los Centros "no lo elige" él. "El representante del PSOE es Marcos Bergaz porque es quien está nombrado por el PSOE", ha apuntado, añadiendo que "al presidente del Cabildo hay que explicarle que por la boca muere el pez".

"Porque uno de los argumentos que daba en el pleno en el que que se debatió este asunto es que nadie iba a interferir ni le iba a imponer a CC quién tenía que estar en el Consejo de Administración. Pues aplícate la misma medicina y no estés perdiendo el tiempo", ha añadido.



"Debe entender que está en minoría"

Así, el consejero del PSOE en el Cabildo ha pedido a San Ginés que deje "de marear la perdiz" y "el tiempo en asuntos absurdos" enviando "notas de prensa de noche para desviar la atención" y cumpla "de una vez la sentencia" que da la razón a los trabajadores y el acuerdo plenario. "Quien tiene que dar las instrucciones es el presidente, porque le ha mandatado el pleno. Debe entender que está en minoría y que cuando se está en minoría hay que acatar las decisiones que toma el pleno", ha señalado.

Respecto al Consejo de Administración convocado para el día 24, José Juan Cruz ha apuntado que el PSOE decirirá en los próximos días "si ir o no". "Ya lo veremos en el transcurso de los días, pero también le adelanto una cosa, que para lo que hay en la propuesta de acuerdo, no es cuestión tampoco de estar perdiendo el tiempo. Hay una dación de cuentas de cuatro decretos de creación de plazas de personal interino después de que se toma la decisión, dación de cuentas que se pone para justificar y rellenar el orden del día, y la otra cuestión es una tomadura de pelo, una tomadura de pelo que el presidente del Cabildo no ejecute los acuerdos que le mandata el pleno y de nuevo quiera despistar a la opinión pública y derivar las cuestiones a un Consejo de Administración", ha concluido.