Dolores Corujo ha confirmado que Alexis Tejera le reemplazará en la Alcaldía de San Bartolomé, que ella dejará para dedicarse "al 100%" a su nuevo cargo como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. No obstante, Corujo ha querido dejar claro que San Bartolomé seguirá estando en su "agenda política y personal". "Que San Bartolomé tenga la absoluta tranquilidad de que yo no me voy, sigo viviendo en el municipio", ha señalado en Radio Lanzarote-Onda Cero.

Corujo ha asegurado que tomar la decisión de dejar la Alcaldía "no ha sido fácil", pero que ha sido "muy sopesada y valorada". "Han sido unas semanas muy duras. Para mí, San Bartolomé es mi municipio, mi pueblo, es mi todo, me ha visto crecer no sólo personalmente, sino políticamente, pero entiendo que, desde la responsabilidad, cuando formamos parte de un partido político, de un proyecto tan hermoso como es representar las siglas del PSOE, también tenemos la dedicación y el servicio de seguir respondiendo a las necesidades no sólo de los vecinos de mi municipio y de mi isla, sino de Canarias", ha apuntado.

La todavía alcaldesa de San Bartolomé ha dicho que "la Alcaldía se va a dejar de forma ordenada"´y "pensando siempre en el bienestar" del municipio y que, igual que ella continuó el legado de Marcial Martín, los "próximos 16 meses" continuará llevándose a cabo "el mismo proyecto de progreso" que ha venido ejecutando el PSOE en el municipio junto con los socios de gobierno. "Cuando los alcaldes o alcaldesas se van, no puede irse el proyecto político con ellos", ha manifestado.

Dolores Corujo ha explicado que Alexis Tejera tomará el bastón de mando del municipio al ser el segundo en la lista del PSOE, una sucesión "natural" que ya se ha dado en otras ocasiones. Así, ha recordado cuando Joaquín Caraballo sustituyó a Manuela Armas en el Cabildo, y también cuando ella misma reemplazó a Marcial Martín en San Bartolomé, o cuando Eva de Anta fue nombrada alcaldesa de Arrecife en sustitución de José Montelongo.

Responde a CC y anuncia una visita de Ángel Víctor Torres

Corujo también ha hablado en Radio Lanzarote-Onda Cero de la situación política de Lanzarote, en concreto del Cabildo y del Ayuntamiento de Arrecife, anunciado que, precisamente, el secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, visitará Lanzarote este lunes para analizar la misma.

A este respecto, la también secretaria general del PSOE en Lanzarote ha respondido a los últimos ataques de CC a la alcaldesa de Arrecife dejando claro que "no va a permitir este tipo de deslealtades" porque los socialistas hayan "retirado el apoyo a un presidente del Cabildo" que, "por su proceso judicial" y por "las decisiones que ha venido adoptanto en solitario poniendo en riesgo la estabilidad de Lanzarote", les colocó "en una situación insostenible".

"Tendrá que ser CC la que tendrá que dar explicaciones de por qué apoyan a una alcaldesa y por qué critican desde un gobierno la acción de sus propios compañeros", ha manifestado al respecto Corujo, criticando la "falta de coherencia y de responsabilidad" de los nacionalistas.

Corujo ha defendido además a Eva de Anta y a los concejales del PSOE en Arrecife destacando "su valentía". "A nadie se le esconde que a Eva de Anta nadie se lo ha puesto fácil. Nunca he visto tantos ataques mediáticos y políticos frente a una alcaldesa que lo único que ha hecho es poner lo mejor de sí. Es un ayuntamiento difícil y esa dificultad viene arrastrada por las formas de gestionar el ayuntamiento en épocas anteriores y que, desde luego, no han tenido el sello socialistas", ha indicado la secretaria general del PSOE de Lanzarote, añadiendo que aquellos que hoy critican el funcionamiento, la estructura, la coordinación y las maneras de mejorar las infraestructuras de Arrecife, han sido los responsables de llevar esta situación".

"No se puede utilizar un intercambio de cromos para salvar a San Ginés"

Sobre la situación del Cabildo, Dolores Corujo ha apuntado que "no es agradable para nadie", afirmando que "no fue fácil" tomar la decisión romper el pacto con CC. Sin embargo, ha insistido en que "la actitud y la forma de entender lo público de Pedro San Ginés" y su "situación jurídica" hacían "absolutamente insostenible" seguir en el grupo de gobierno. "No podemos presentarnos a las elecciones con un programa electoral, con un contrato con la ciudadanía, y llegar a las instituciones y olvidarnos de quienes somos", ha señalado.

La secretaria insular del PSOE considera además "lamentable" que el PP "utilice un intercambio de cromos para salvar a San Ginés". "Será el PP quien tenga que dar sus explicaciones a la ciudadanía y ser coherente con eso que decía ayer y ahora pretende cambiar de opinión", ha manifestado al respecto, concluyendo que el "PSOE seguirá trabajando con responsabilidad, con honestidad y, sobre todo, con coherencia". Porque cuando la gente vota al PSOE, espera que lo que decimos, lo hagamos, y esa coherencia la hemos mantenido a lo largo de los años", ha añadido.