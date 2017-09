"Molesta" ha dicho sentirse la consejera de Patrimonio del Cabildo por el hecho de que hayan salido a la luz los informes del área que revelan obras ilegales que habrían causado "daños irreversibles" en el Hotel Stratvs de Juan Francisco Rosa, "No tendría que haber salido a la luz pública un informe del inspector", ha repetido en diferentes ocasiones Carmen Rosa Márquez durante una entrevista en Radio Lanzarote-Onda Cero, en la que ha llegado a decir incluso que dará un toque de atención en el departamento para que los trabajadores tengan "más cautela" porque, a su juicio, ha habido "una falta de sigilo".

Carmen Rosa Márquez ha justificado su argumento en que el expediente "no está concluido", a pesar de que el primer informe es del año 2015, cuando un vigilante del área de Patrimonio del Cabildo denunció que se había abierto un “gran hueco” en la fachada de este edificio protegido. Más de un año después se realizaron otras dos visitas de Inspección, en las que constataron que ese “gran hueco” había sido cerrado “mediante piedras y cemento”. Además, en esas visitas se detectaron otros muchos daños causados a los valores patrimoniales del inmueble, tal como se plasmó en un informe fechado en julio de 2016, sin que conste que la institución actuara. Hace dos semanas, desde la Inspección de Patrimonio se emitió un nuevo informe, al parecer motivado porque la propiedad estaría tramitando una nueva licencia, en el que se advierte de que las obras han causado un “daño irreversible” a los valores patrimoniales de este inmueble protegido proponiéndose la paralización de los trabajos.

"No voy a hablar de lo que se ha hecho o no hasta ahora hasta que no esté concluido el expediente", ha señalado no obstante la consejera de Patrimonio, que ha reconocido la existencia de varios informes del área sobre las obras, pero que lo único que ha apuntado es que "se está trabajando" en el expediente y que está "en la asesoría jurídica para saber todo el procedimiento y paso por paso lo que tiene que hacerse". Además, ha expresado

Afirma que hacer públicos los informes puede poner "en peligro el bien protegido"

Así, durante prácticamente toda la entrevista, que se ha extendido durante más de 20 minutos, prácticamente lo único que ha dicho Carmen Rosa Márquez una y otra vez es que los informes que ha revelado La Voz de Lanzarote no deberían haber salido a la luz. "Ese informe todavía no es público. Ahora sí, porque se ha sacado, pero no era público todavía porque se está trabajando en él" o "no sé por qué se ha sacado a la luz pública a través de un medio de comunicación que reproduce parte íntegra de un informe que todavía está dentro del área" han sido algunas de las frases que ha dicho. La consejera de Patrimonio ha llegado incluso a apuntar que "habría que investigar por qué ha salido cuando no está concluido" aunque, cuando ha sido preguntada por si abriría una investigación interna ha señalado por contra que "no, porque no se podría saber" pero "sí hablar con el área en el sentido de que se cuide más la cautela".

Márquez ha llegado a afirmar incluso que el hecho de que los informes se hagan públicos puede poner "en peligro el bien protegido". "Claro, porque nos paraliza muchas cosas, lo que se tenía pensado para actuar sobre cualquier situación", ha respondido al ser cuestionada sobre qué riesgos podría conllevar para el edificio el que la Voz de Lanzarote hubiera desvelado los informes. "La transparencia siempre se va a dar, pero si conlleva a que un bien peligre, pues no. Ahí si hay una falta de sigilo", ha puntualizado.

Por último, a pesar de que desde la Guardia Civil se confirmó a La Voz que el Seprona no tenía ninguna investigación abierta en torno a las obras al no conocer el expediente ni las advertencias hechas por los técnicos del Cabildo, la consejera de Patrimonio ha afirmado que "el Seprona tiene conocimiento de ello". Sin embargo, al ser preguntada de nuevo expresamente por si existe denuncia de la institución ante el Seprona, se ha limitado a responder lo siguiente: "Desde el servicio de Patrimonio no tenemos por qué denunciar al Seprona, cualquier ciudadano puede hacerlo. El propio Seprona, en su vigilancia, también puede denunciar este mismo hecho. Cualquiera puede denunciar una situación anómala".