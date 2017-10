El Comité de los CACT denuncia "subidas salariales" de 950 euros mensuales a "directores en prácticas"

El presidente del Comité de Empresa de los Centros Turísticos, Antonio Bonilla, ha denunciado "subidas salariales encubiertas" de 950 euros mensuales a "directores en prácticas". Subidas que, según ha afirmado, se van a llevar al Consejo de Administración que se celebrará el próximo martes 24 de octubre y se van a hacer "con carácter retroactivo desde abril".

"Se va a subir el sueldo unos 950 euros mensuales a tres o cuatro personas en este Consejo", ha afirmado Bonilla, que ha explicado que la justificación de la empresa es que "están ejerciendo como directores" pero, en realidad, según el presidente del Comité de Empresa, "están en prácticas" y "no tienen plaza". Bonilla cuestiona así las subidas salariales a estas personas que, según ha apuntado, fue gente que "no secundó la huelga". "No decimos que se pague en favor de nada, pero tendrá que haber un porqué, porque eso es una subida salarial encubierta". "Esa sí se puede hacer y pagar los 35 euros que nos han robado a los trabajadores, no se puede. Esa es la indignación que tienen los trabajadores", ha añadido el presidente del Comité de Empresa, a quien le parece "de risa".

Antonio Bonilla ha asegurado además que no es la primera vez que esto ocurre en los Centros Turísticos, apuntando que "ya en el anterior Consejo de Administración" denunciaron "que a un jefe se le hubiera subido" el sueldo. "Llevan dos o tres meses diciendo que los trabajadores estamos pidiendo una subida salarial, y ahora resulta que vemos subidas salariales encubiertas camufladas con excusas", ha señalado.

Contratos "en fraude de ley"

Por otro lado, el Comité de Empresa ha denunciado que la empresa está celebrando contratos "en fraude de ley" recurriendo a la figura del "falso autónomo" y ha presentado un escrito, a la atención del consejero de los Centros Turísticos, anunciando que pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad laboral competente y que tomará "medidas judiciales contra las personas que han autorizado estos contratos".

"El Comité de Empresa de los CACT tiene conocimiento de que, actualmente, existen personas con contratos mercantiles y no laborales desempeñando trabajos para esta entidad pública, sujetos a un horario fijo, desempeñado sus funciones en las dependencias de la entidad y con los medios que esta pone a su disposición y estando sujetos a una relación de jerarquía", expone el Comité en su escrito, donde tacha de "miserable" que una entidad pública como los Centros Turísticos "utilice mecanismos torticeros para eludir las obligaciones que impone la ley, buscando argucias para tratar de burlar las obligaciones", "celebrando contratos de consultoría y asistencia técnica que encubren la existencia de una relación laboral".