Clavijo: "No haremos promesas que no podamos cumplir sobre la radioterapia"

"No vamos a hacer promesas que no se puedan cumplir". El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dejó claro este martes que la construcción de una unidad de radioterapia contra el cáncer en Lanzarote no será un proyecto que se pueda llevar a cabo a corto plazo. Clavijo adelantó que el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad, encabezado por José Manuel Baltar, se desplazará nuevamente a Lanzarote para poner sobre la mesa las distintas posibilidades sobre esta iniciativa.

Clavijo insistió en que la demanda de los lanzaroteños por contar con una unidad de radioterapia "es legítima", aunque mantuvo que "no vamos a engañar a nadie" sobre los plazos para que este proyecto sea una realidad en la isla. Para el presidente canario, lo importante en estos momentos es facilitar el traslado y acomodo de los pacientes lanzaroteños que reciben el tratamiento en los hospitales de Gran Canaria y Tenerife "y no olvidar que lo importante es que se cure el paciente. Tenemos que dar la garantía de que los mejores profesionales posibles son los que lo tratan", apuntó.

Más de 5.000 personas salían a la calle el pasado 4 de febrero para solicitar a la Consejería de Sanidad la construcción de una unidad de radioterapia en Lanzarote, en una protesta organizada por la Asociación de Familias con Pacientes Oncohematológicos de Lanzarote (Afol). Según un estudio presentado por esta asociación, serán más de 400 pacientes los que tendrán que ser tratados en Lanzarote con radioterapia en el plazo de dos años. El Cabildo y los ayuntamientos han aprobado mociones en las que pide al Gobierno canario la implantación de este servicio sanitario en la isla.

El presidente señaló que la hoja de ruta marcada por el ejecutivo pasa en un primer paso por habilitar un espacio en el entorno del hospital José Molina Orosa de Arrecife para la unidad de radioterapia de Lanzarote. A partir de ahí, afirmó que se analizará la viabilidad del proyecto. Al respecto, hizo referencia a estudios que sostienen que "lo ideal" es que este tipo de unidades atienda a una población de un millón de habitantes. Al respecto, cabe recordar que el estudio encargado por Afol subraya que territorios con menos población que Lanzarote sí cuentan con este servicio, incluyendo islas del archipiélago balear. Y también recuerda que las recomendaciones mínimas publicadas por la comunidad científica sostienen que "la duración máxima del desplazamiento puerta a puerta" para recibir este tratamiento " debe ser de 45 minutos”, lo que no se cumple en este caso, en el que los pacientes están obligados a coger un avión.

Clavijo subrayó que no pretende "engañar a nadie ni desde luego decir falsedades", aunque insistió en que la nueva dirección de Sanidad expondrá en la isla los planes que tiene su departamento para satisfacer unas "demandas que son legítimas".