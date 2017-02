Ciudadanos (Cs) ha reclamado este martes al Ayuntamiento de Arrecife que “acate la sentencia del Tribunal Constitucional”, que ha dictaminado que “es inconstitucional el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalías), y que devuelva el dinero cobrado de más por este concepto a los arrecifeños”.

Así lo ha pedido la portavoz municipal de Ciudadanos en la capital lanzaroteña, Delia Hernández, quien ha presentado una moción, que se debatirá en el próximo pleno municipal. En la misma, Ciudadanos solicita también a la corporación local que “modifique urgentemente la ordenanza municipal” y “se establezca como régimen de gestión del impuesto el de declaración tributaria”.

Al respecto, la edil de Cs ha pedido además al Ayuntamiento de Arrecife que “de forma urgente ponga a disposición de la ciudadanía los medios materiales y humanos necesarios para que estos puedan exigir las cantidades que no les han sido satisfechas en concepto del impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”.

"Ya pedimos que analizara esta medida"

Hernández ha recordado que ya “Ciudadanos advirtió y pidió al Ayuntamiento de Arrecife que analizara esta medida”. No obstante, ha señalado que “es ahora con la sentencia del TC cuando no le va a quedar más remedio que devolver el dinero cobrado a aquellos contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio o plusvalía por la transmisión de su vivienda o de locales en el municipio”.

Por todo ello, la portavoz municipal de C´s en Arrecife ha abogado porque el Pleno “arbitre, con carácter urgente, medidas dentro de su ámbito de competencia, que permitan exigir el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente”. De igual modo ha pedido “se repare a aquellos ciudadanos que han hecho frente al gravamen, sin tener obligación de hacerlo”.