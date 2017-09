Saúl Ramírez afirma que Ciudadanos no pactará con San Ginés: "No vamos a mantener a gente imputada"

El diputado de Ciudadanos por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez, ha sido contundente en Radio Lanzarote-Onda Cero al ser preguntado por si su partido estaría dispuesto a apoyar una moción de censura a favor de CC y PP en el Ayuntamiento de Arrecife y a dar estabilidad a Pedro San Ginés en el Cabildo de Lanzarote."Nosotros no hemos venido a la política a intercambiar sillones y mucho menos desde luego a mantener a gente imputada por un delito político como es el de prevaricación o por otro tipo de delitos como son los de coacciones", ha afirmado.

A este respecto, hay que recordar que la imputación de San Ginés en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja fue el principal motivo de la ruptura del pacto en el Cabildo por parte del PSOE hace ahora dos semanas, después de que el juez cerrase la instrucción el pasado mes de julio, iniciando el trámite para llevar a juicio al presidente y a otras tres personas por presuntos delitos de prevaricación y coacciones.

"Me consta que mi grupo allí, tanto Benjamín como los concejales y los miembros de la asamblea de Arrecife, están totalmente en contra de mantener a gente imputada por prevaricación y coacciones", ha asegurado Ramírez que, no obstante, ha apuntado que Ciudadanos "no" ha recibido "ninguna petición" para apoyar a Pedro San Ginés hasta ahora.

"Yo creo que los corruptos, los que lo están haciendo mal, tienen que salir de las instituciones, y me parece que el señor San Ginés ha demostrado que no es la persona adecuada para llevar los designios de un cabildo tan importante como el de Lanzarote", ha concluido el diputado de Ciudadanos por la provincia de Las Palmas.